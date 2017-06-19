Başbakan'dan zehirlenen askerlerle ilgili açıklama

Başbakan Binali Yıldırım Manisa'da askerlerin zehirlenmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anda bazı şüpheler var, üzerine gidilecek. Kışlalara gıda alımı değişiyor. Gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Bir daha yaşanmaması için ek tedbirler alınacak." dedi.

Yıldırım’ın açıklamalarında ‘’Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli savunma bakanlığı belirleyecek. Ama pazarlık usulü ile olabilir. Asıl önemlisi şu anda bazı şüpheler var. Onların üzerine gitmek. Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak’’ ifadeleri yer aldı.

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