Başkonsolosluk önünde bekleyiş sürüyor...

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının aydınlatılmasına yönelik, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.
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Akşam saatlerinde Başkonsolosluk binasına gelen, konsolosluk plakalı bir araçtan, üzerinde numara bulunan ve İngilizce olarak "Kişiye özel" yazılı 3 kutu indirildi.
Kutuların bina içerisine taşınmasının ardından araç, kapıda beklemeye başladı.
Kutuların içerisinde ne olduğu öğrenilemezken, ulusal ve uluslararası basın mensuplarının Başkonsolosluk önündeki bekleyişi sürüyor.
AA