Başkonsolosluk önünde bekleyiş sürüyor...

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının aydınlatılmasına yönelik, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

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