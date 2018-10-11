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11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Basra ve Musul konsoloslukları yeniden açılıyor

11 Ekim 2018, Perşembe 16:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Daha önce güvenlik sebebiyle kapatmak zorunda kaldığımız Basra ve Musul konsolosluklarımızı yeniden açıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu süreçte Irak'a desteğini bir kere daha vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Irak'ın yeniden inşası, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret, yatırım gibi konuları görüşmelerde ele aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, terörle mücadeleye birlikte devam etme gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını söyledi. 

Çavuşoğlu, "Daha önce güvenlik sebebiyle kapatmak zorunda kaldığımız Basra ve Musul başkonsolosluklarımızı tekrar açıyoruz." diye konuştu.

Irak'ın yeniden inşası için yapılan Kuveyt Konferansı'nda Türkiye'nin 5 milyar dolar taahhütte bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu taahhüdün arkasında olduklarını yinelediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Irak ve Türkiye'nin sadece iki komşu değil aynı zamanda iki kardeş ülke olduğunun altını çizerek, dayanışma ve iş birliği içinde olmak gerektiğini ifade etti. 

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hakkındaki soru üzerine şöyle devam etti:

"Türkiye, terörle mücadelede uluslararası hukuk çerçevesinde teröristler nerede olursa olsun onları yok etmeye devam edecektir. Bu mücadele de Irak'ın toprak bütünlüğüne ihlal değildir, saldırı değildir, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Bundan sonra bu mücadeleyi de hükümet kurulduktan sonra Irak hükümetiyle birlikte yapacağız."

Kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Çavuşoğlu, başsavcılığın yoğun ve kapsamlı bir soruşturma başlattığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Bu konuda istihbaratımız, emniyetimiz dahil tüm ilgili kuruluşlarımızla birlikte çalışmayı, soruşturmayı yürütüyorlar." dedi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu olay Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğunda gerçekleştiği için Suudi Arabistan'la da yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz.Suudi Arabistan'ın da bizimle iş birliği içinde olması gerekiyor. Bu soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan gerçekleri zaten tüm dünya ile paylaşmış olacağız."

AA

Etiketler: çavuşoğlu, basra, musul, türkiye, ırak, bağdat
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