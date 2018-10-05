Batman şehitleri ebediyete uğurlandı

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimiz memleketlerinde ebediyete uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı. Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'na götürülen İnce'nin naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi. ESKİŞEHİR Batman Gercüş ilçesi kırsalındaki terör saldırısında şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Neşet Gök'ün cenazesi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Gök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Nurcan Gök (46), babası Turan Gök (49), kardeşleri Burak (19) ve Batuhan Gök (7) ile yakınları, caminin avlusunda Valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Bu sırada törene askeri kıyafetle katılan şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan, cenazenin geçişi sırasında asker selamı verdi. Gök'ün cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi. SAMSUN Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu (29) için Merkez Avcı Sultan Mehmet Camisi önündeki meydanda düzenlenen törende, anne Fidase, baba Arif Göksu ile yaklaşık 1 yıl önce nişanlandığı Nesrin Atağ taziyeleri kabul etti. Şehit nişanlısının askeri üniformasını giyen ve tabutuna sarılan Atağ, "Hayallerimizi, umutlarımızı aldı hainler ama ağlamayacağım. Söz verdim." dedi. Şehit Göksu için Avcı Sultan Mehmet Camisi önündeki meydanda tören düzenlendi. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Deliahmetoğlu Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi. AA

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