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1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

BBP'den ''referandum'' açıklaması

01 Şubat 2017, Çarşamba 17:45
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, anayasa değişikliği referandumunun ülke için hayırlı olacağını söyledi.

Şenliler, Yozgat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği ile ilgili referandumda hangi yönde oy kullanacaklarına BBP olarak henüz karar vermediklerini belirtti.

Kararlarını istişareye dayalı alacaklarını ifade eden Şenliler, şöyle konuştu:

"Biz, referandumla ilgili olarak partimiz yetkili kurullarını, il ve ilçe başkanlarını toplayarak istişareler yaptıktan sonra karar vereceğimizi geçtiğimiz ay yaptığımız kurultayımızda ifade ettik. Meclisimiz, anayasa değişikliği hususunda halka taşımak üzere bir referandum kararı almıştır. Buna biz saygılıyız. Referandum sürecinde birinci önceliğimiz, ülkemizin içinde bulunduğu şu günlerde ayrıştırıcı, kavgacı üsluptan uzak bir kampanya yürütülmesidir. Hiç kimse bu hususta 'evet' ya da 'hayır' şeklinde dile getireceği siyasi görüşünden dolayı ayrıştırılmamalı, ötekileştirilmemeli, karşı grup olarak görülmemelidir. Partimizin referandum sürecinde ortak bir cepheyle hareket edeceği şeklindeki haberler doğru değil."

Şu ana kadar herhangi bir siyasi parti, kurum ya da blokla veya bir platformla referandum konusunda görüşmelerinin olmadığını aktaran Şenliler, "Türkiye'nin en deneyimli siyasi partilerinden olan Büyük Birlik Partisi'nin yöneticileri, bu husustaki kararı ilerleyen günlerde açıklayacaktır. Referandumda 'evet' diyenler de 'hayır' diyenler de en tabii demokratik tercihlerini kullanacaklardır. Her iki tercih de meşrudur, yasaldır, anayasal hakkını kullanmadan ibarettir. Buradan çıkan sonuca da toplumumuz, kamuoyumuz saygı duyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü şartlarda referandum yapılmasının kendilerini endişelendirdiğini dile getiren Şenliler, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğe, kenetlenmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz, içeriden ve dışarıdan ülkemiz üzerinde hesapların yapıldığı, operasyonların düşünüldüğü, ameliyatlar yapılmak istenildiği, ülke bütünlüğünün tartışmaya açıldığı bir, ihanet şebekelerinin dört bir koldan ülkemize saldırdığı bir dönemde anayasa referandumu bizi aslında endişelendirmekte. Keşke bu ileri bir tarihte, ülkemizin ve dünya konjonktürünün biraz daha düzeldiği şartlarda yapılsaydı daha iyi olurdu ama buna rağmen biz, yapılacak referandumun ülkemiz için hayırlı olacağını, ülkemize hayırlar getireceğine inanıyoruz. Halkın iradesinin mutlak manada her şeyin üzerinde tecelli edeceğini ve vatandaşlarımızın ister 'evet' ister 'hayır' cephesinde olsun, bunun bir cephe, bir kutuplaşma olarak görülmemesi, bir siyasi tercih, demokratik hak kullanma olarak görülmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum."

AA

Etiketler: büyük birlik partisi
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