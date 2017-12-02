Bedeli yine mi halk ödeyecek?

Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgür Orhangazi, “(Rıza Sarraf davası) Bu dava herhangi bir finansal, iktisadi krize yol açarsa, bunun bedelini ödeyecek olan başta emekçiler olmak üzere geniş kitleler, halk olacak” dedi.

Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgür Orhangazi, Sarraf dâvâsının finansal krize yol açarsa bedelini geniş halk kitlelerinin ödeyeceğini söyledi.

Duvar’ın sorularını cevaplayan Doç. Orhangazi, “Reza Zarrab’ın itiraflarında, ABD’nin İran ambargosunun delinmesinin yanı sıra çok büyük paraların küçük bir grup tarafından rüşvet başta olmak üzere çeşitli yollarla paylaşıldığı tekrar ortaya çıktı. Bu esnada Sarraf dâvâsının Türkiye’ye yansımaları konusunda özellikle hükümete yakın çevreler “aynı gemideyiz” diyerek “kader birliğine” çağırıyor. Son günlerin popüler lâfıyla soralım: Aynı gemide miyiz?” sorusuna şöyle cevap verdi:



SERMAYE ÇIKARSA KRİZ OLUR

“Bu davanın sonuçlarından ötürü Türkiye’ye dış sermaye girişleri yavaşlayabilir, durabilir. Dâvâ dolayısıyla bir tazminat söz konusu olsa da bu ekonomiyi çökertecek düzeyde olmaz. Yani esas etki tazminattan kaynaklanmayacak. Çünkü daha önce de, ABD’nin İran’a dair kurallarını ihlâl etmekten bazı Avrupa bankaları tazminata mahkûm oldu. Dolayısıyla oradan bir çöküş gelmez. Fakat yabancı sermayenin gözünde birtakım siyasî nedenlerle daha da güvensiz bir yatırım mecrası haline gelirsek, giriş yavaşlar veya durur. Türkiye ekonomisi tamamıyla dış sermaye girişine bağımlı olduğu için de bu ciddî etkilere sebep olur. Türkiye’ye sermaye girişi varsa ekonomi büyüyor, giriş yavaşladığında durağanlaşıyor, sermaye çıkışı olunca da krize giriyoruz zaten.”

AYNI GEMİDE MİYİZ?

“Geçmişteki kriz durumlarında bankalar, finansal piyasalar, büyük şirketler devlet tarafından kurtarıldı, ama işini kaybedenleri kurtaracak herhangi bir mekanizma yok. Yani gemi batarken alttakilerin üzerine çıkılır ki, bankalar, finansal piyasalar veya şirketler kurtulabilsin.”

Finansal kriz olursa fatura kime çıkar?

Doç. Orhangazi, “Yani Sarraf ve çevresinin üç kâğıtçılığının bedelini yine yoksullar mı ödeyecek?” sorusuna ise, “Bu dâvâ herhangi bir finansal, iktisadî krize yol açarsa, bunun bedelini ödeyecek olan başta emekçiler olmak üzere geniş kitleler, halk olacak. 1980’lerden bu yana dünyada sık sık yaşanan finansal krizlere bakınca, bu sonuca varmak mümkün.”