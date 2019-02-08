‘Ben ihanet ettiniz diye yazsam kıyamet kopar’

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren 28 Şubat günlerinde Refah Partisi’ne yönelik yazdığı eleştirel yazıların aynı dönemde Erbakan için yazdığı “Seni seviyoruz savunan adam” yazısının anlamını arttırdığını belirterek, bugün hükümet yanlısı medyada yazılanların ‘değeri’ne gönderme yaptı.

“Zaman zaman eleştiren bir kalemden böyle bir yazının çıkmasının apayrı bir anlamı olmuştur” diyen Taşgetiren, “Ben ‘İstanbul’a ihanet ettiniz’ diye yazsam biliyorum ki kıyamet kopar. Ama iyi ki, iktidar sahiplerinin içinde böyle özeleştirel bir damar yaşıyor. Ama bilinmeli ki o damar bazan refleksif olarak savunmacı duygular içine de girebilir. Onun için, bizim geleneğimizde bulunan ‘murakabe’ işini yürütenleri ‘söyletmen urun!’ tepkileri ile karşılamamak lazım. Garip dünya, bu tepkileri verenlerin bile bir gün ayağına basılabilir ve kendilerine yapılan haksızlığı dile getiren birilerini arayabilirler” diye yazdı.