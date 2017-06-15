Berberoğlu hakkında yeni gelişme

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada, 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanmasına karar verilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, mahkemeye itirazda bulunarak tahliyesini talep etti. Avukat Ergün ayrıca İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 25 yıllık hapis cezasına ilişkin temyiz dilekçesini de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne sundu. Okumak için tıklayınız: Kılıçdaroğlu'nun başlatacağı yürüyüş hakkında Ankara Valiliği'nden açıklama *** Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü için katılımcılar Güvenpark'a alınıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a yapacağı yürüyüşün başlangıç noktası olan Güvenpark'a katılımcıların alınmasına başlandı. Güvenpark ve çevresinde, polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbiri alındı. Bomba imha uzmanı ekipleri de Güvenpark ve çevresinde dedektör köpeklerle arama yaptı. Parkın etrafı bariyerlerle kapatılırken katılımcıların alana alınacağı dört bölüm oluşturuldu. Yürüyüşe katılacaklar arama noktalarından geçirilerek alana alınmaya başlandı. Güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık bin 500 polisin Güvenpark çevresinde görevlendirildiği öğrenildi. DHA

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