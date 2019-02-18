Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevinden ayrılıyor. Yıldırım, "Yemekten sonra ayrılma dilekçemi teslim edeceğim" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı görevinden ayrılıyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda yemekte bir araya geldi. Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları; "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim." Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim. NTV

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