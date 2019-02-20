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20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Birlikte kurduk birlikte yaşatacağız

20 Şubat 2019, Çarşamba 00:06
Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, “Biz bu devleti Kürtlerle birlikte kurduk, birlikte yaşatacağız” dedi.

Geçmişte yanlışlar yapıldı

SİİRT  Valisi Ali Fuat Atik, ülkedeki herkesin birbirini daha yakından tanıması gerektiğini belirterek, “Bu devleti birlikte kurduk. Kimsenin kimseden farkı yok, ama geçmişte yapılan gerek siyasî, gerek bürokratların hataları değişik olaylara sebep oldu” dedi.

Tanıdıkça birliğimiz pekişecek

“BİRBİRİMİZİ tanıdıkça birliğimiz pekişecek” diyen Atik, “Dedelerimiz bu vatan için kanlarını döktüler. Bayrağımızın rengi dedelerimizin ortak kanının rengi. O renkte benim dedemin de kanı var, Kürt kardeşimin de kanı var” ifadesini kullandı.

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BİRLİKTE KURDUK, BİRLİKTE YAŞATACAĞIZ

Trabzon’da konuşan Siirt Valisi Atik, “Bu devlet hepimizin. Biz bu devleti Kürtlerle birlikte kurduk” dedi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, “Kardeş Şehir Projesi” kapsamında geldiği Trabzon’da “Bu devlet hepimizin. Biz bu devleti Kürtlerle birlikte kurduk. Hep beraber dedelerimiz bu vatan için kanlarını döktüler. Bayrağımızın rengi dedelerimizin ortak kanının rengi. O renkte benim dedemin de kanı var, Kürt kardeşimin de kanı var” diye konuştu. İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen “Kardeş Şehir Projesi” kapsamında Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçını izlemek için Trabzon’a gelen Vali Atik, Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Durak ve gazeteciler, Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde (TGC) basın mensuplarıyla bir araya geldi. Atik burada yaptığı konuşmada, Trabzonlu olduğunu, her seferinde farklı bir Siirt grubuyla gelip, Karadeniz’i tanıtmak ve tanımalarına yardımcı olmak için çalıştığını belirtti.

Birbirimizi tanımıyoruz

“Siirt ve Trabzon arasında kopmaz bir gönül köprüsü kurduk” diyen Atik, şunları kaydetti; “Bizden sonra da inşallah bu gönül köprüsünden çok insanlar geçecek. Bizim ihtiyacımız olan şeyin sadece birbirimizi tanımak olduğunu tespit ettim. Ne Doğu Batı’yı tanıyor, ne Kuzey Güney’i tanıyor, kimse kimseyi tanımıyor. Tanımadığımız için de bizim aramıza çok rahat nifak tohumları saçılıyor. Kimse birbirinin hassasiyetini bilmiyor. Dolayısıyla bu tanışmalar ve kaynaşmalar birbirimizi tanımaya da vesile olacaktır. Birlik ve beraberliğimiz gün geçtikçe pekişecektir.”

Kimsenin kimseden hiçbir farkı yok 

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Atik, “Aynı topraklarda yaşıyoruz. Bu devlet hepimizin. Biz bu devleti Kürtlerle birlikte kurduk. Hep beraber dedelerimiz bu vatan için kanlarını döktüler. Bayrağımızın rengi dedelerimizin ortak kanının rengi. O renkte benim dedemin de kanı var, Kürt kardeşimin de kanı var. Bu devleti biz birlikte kurduk. Kimsenin kimseden hiçbir farkı yok ama geçmişte yapılan gerek siyasi gerek bürokratların yapmış oldukları hatalar değişik olaylara sebep oldu” ifadelerini kullandı. Kaybedilen zamanın telafisi için çalıştıklarının altını çizen Atik, “Tekrar Doğu ile Batı’nın kardeşliğini sağlayacağız. Bu konuda bana destek veren çalışma arkadaşlarıma, Siirtlilere ve Trabzonlulara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AA

Etiketler: ali fuat atik, siirt valisi
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