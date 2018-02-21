"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Biz adil olalım ki mahkemelere iş kalmasın

21 Şubat 2018, Çarşamba 16:58
İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki muhtarlarla buluşmasında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Eğer biz, yürütmede icraatın içinde olanlar olarak, adalet noktasında görevimizi tam yaparsak mahkemelere çok az görev düşer” dedi.

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki muhtarlarla buluşmasında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Eğer biz, yürütmede icraatın içinde olanlar olarak, adalet noktasında görevimizi tam yaparsak mahkemelere çok az görev düşer. Onun için her birimiz adaletin, hakkın hukukun yerli yerine konulması bakımından ayrı ayrı görevdeyiz” diye konuştu. Vali Vasip Şahin, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen ‘Avrupa Yakası 2. Grup Muhtarlar Buluşması’na katıldı. İstanbul’da görev yapan kamu ve kurum yöneticilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Vasip Şahin, bu toplantıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması, birtakım düzenlemelerin sahadaki yansımalarını birlikte istişare etme, eksiklikleri, aksayan yönleri görme birlikte uyum içinde hizmet etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Adalet bozulursa mahkemeler devreye girer

Şahin, “Bazen bu tür insanlara da rastlanabiliyor. Biz, hak edene hakkını vermek durumundayız. Bir insan ödülü hak ediyorsa ona ödül vermektir adalet. Adaleti de birlikte sağlayacağız. Adaletin sağlandığı yerler icra yerleridir. Yani, yürütmedir. Sizler, bizler gibi hizmet eden kurumlardır. Adaletin sağlandığı yerler mahkemeler değildir. Mahkemeler neresidir? Adalet bozulursa, adaleti düzeltmeye, hastalanırsa iyileştirmeye çalışan müesseselerdir mahkemeler. Eğer biz yürütmede, icraatın içinde olanlar olarak adalet noktasında görevimizi tam yaparsak mahkemelere görev çok az düşer. Onun için her birimiz adaletin, hakkın hukukun yerli yerine konulması bakımından ayrı ayrı görevdeyiz” ifadelerini kullandı. Vali Şahin’in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. 

DHA

Etiketler: vasip şahin
Okunma Sayısı: 3642
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Ülker Yılmaz CABA

    Ders aldık mı?
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.