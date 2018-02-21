Biz adil olalım ki mahkemelere iş kalmasın

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki muhtarlarla buluşmasında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Eğer biz, yürütmede icraatın içinde olanlar olarak, adalet noktasında görevimizi tam yaparsak mahkemelere çok az görev düşer” dedi.

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki muhtarlarla buluşmasında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Eğer biz, yürütmede icraatın içinde olanlar olarak, adalet noktasında görevimizi tam yaparsak mahkemelere çok az görev düşer. Onun için her birimiz adaletin, hakkın hukukun yerli yerine konulması bakımından ayrı ayrı görevdeyiz” diye konuştu. Vali Vasip Şahin, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenen ‘Avrupa Yakası 2. Grup Muhtarlar Buluşması’na katıldı. İstanbul’da görev yapan kamu ve kurum yöneticilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Vasip Şahin, bu toplantıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması, birtakım düzenlemelerin sahadaki yansımalarını birlikte istişare etme, eksiklikleri, aksayan yönleri görme birlikte uyum içinde hizmet etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Adalet bozulursa mahkemeler devreye girer

Şahin, “Bazen bu tür insanlara da rastlanabiliyor. Biz, hak edene hakkını vermek durumundayız. Bir insan ödülü hak ediyorsa ona ödül vermektir adalet. Adaleti de birlikte sağlayacağız. Adaletin sağlandığı yerler icra yerleridir. Yani, yürütmedir. Sizler, bizler gibi hizmet eden kurumlardır. Adaletin sağlandığı yerler mahkemeler değildir. Mahkemeler neresidir? Adalet bozulursa, adaleti düzeltmeye, hastalanırsa iyileştirmeye çalışan müesseselerdir mahkemeler. Eğer biz yürütmede, icraatın içinde olanlar olarak adalet noktasında görevimizi tam yaparsak mahkemelere görev çok az düşer. Onun için her birimiz adaletin, hakkın hukukun yerli yerine konulması bakımından ayrı ayrı görevdeyiz” ifadelerini kullandı. Vali Şahin’in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.