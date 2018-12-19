BM Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilcisi: Türkiye Suriyelilere karşı çok cömert

FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu, "Türkiye'nin Suriyelilere inanılmaz bir cömertlik gösterdiğini düşünüyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu, "Türkiye'nin Suriyelilere inanılmaz bir cömertlik gösterdiğini düşünüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Bu mülteci barındıran ülkeler arasındaki en yüksek rakam." dedi.

Suriye'deki iç savaşın başladığı ve dünyanın mülteci kavramıyla tekrar tanıştığı dönemde FAO'nun, Türkiye'deki Suriyelilerin hem ekonomiye katılmaları hem de güvenli gıda tüketebilmeleri için Türkiye ile ortak projeler yürüttüğünü anımsatan Gute, "Bu projeler, Türkiye'deki Suriyeliler için fırsatlar yaratmak ve onların tarım ve ormancılıkla ilgili alanlarda iş bulabilmelerini ve üretebilmelerini sağlamak oldu. Bugünlerde ise Türkiye'deki Suriyelilerin yeteneklerini geliştirmek ve mesleki eğitimlerine odaklanan birkaç projemiz var." diye konuştu.

Hayata geçirilen ve geçirilecek projelerin sadece Türkiye'ye sığınanlara yönelik olmadığını, onlara ev sahipliği yapan Türk vatandaşlarını da ilgilendirdiğini belirten Gutu, "Projelerimiz çerçevesinde bu insanların birçoğunun istihdamı meselesine çözüm getirme hususunda da başarılı olduk. Onlara eğitim, beceri ve bilgi vererek istihdam fırsatları bulabilmeleri konusunda yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.

"Ortak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz"

"Türkiye'nin Suriyeliler konusunda yürüttüğü politikanın dünyaya örnek teşkil etmesi gerekiyor" diyen Gutu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Suriyelilere inanılmaz bir cömertlik gösterdiğini düşünüyoruz. Hepimizi biliyoruz ki Türkiye 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Bu mülteci barındıran ülkeler arasındaki en yüksek rakam. Eminim ki bu Suriyelilerin kendileri tarafından da uluslararası kamuoyu tarafından da minnetle karşılanıyor. Biz de Türkiye'ye sığınmacıların barınması konusunda destek olmak istiyoruz ve bu konuda ortak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz."

Kendi sebzelerini üretiyorlar

FAO'nun Türkiye ile son ortak projesinin Osmaniye'de Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan Suriyelilerin kendi sebzesini kendi üreteceği 8 bin metrekare alana sahip bir sera kurulması olduğunu hatırlatan Gutu, seranın geçtiğimiz günlerde açıldığını ve seracılık eğitimini tamamlayan Suriyelilere sertifikalarının verildiği anımsattı.

Gutu, projenin Suriyelilerin durumuna ilişkin çözüm bulmak için geliştirilen çabalardan sadece bir tanesini olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu, Suriyelilerin seracılığı öğrenmesi, burada çalışması ve aynı zamanda çabaları karşısında güvenli gıda edinmesi hususunda önemli. Bu proje FAO kaynakları ve teknik uzmanlar tarafından uygulandı. Bu serada yüksek düzey teknoloji ve yüksek düzey üretkenliği sağladık ve bunun yanı sıra burada çalışan insanların tatmini konusunun üstesinden geldik. İnanıyorum ki burada çalışan 150 kadar Suriyeli ve bu projede yer alan diğer tüm ortaklar, sergiledikleri çabayı zevkle hatırlayacak ve projenin sonuçlarını görmekten memnuniyet duyacak."

Seracılık eğitimi alan Fatma Baldırbüyük ise Suriye'nin Lazkiye kendinden 2 yıl önce geldiğini belirterek, "Burada serayla ilgili her şeyi öğrendik. Bu eğitim hayatıma çok şey kattı. Ben ev hanımıyım ve bugüne kadar hiç bir işim olmamıştı. Bu kurs sayesinde bir meslek sahibi oldum. Türkiye'den Allah razı olsun." ifadesini kullandı.