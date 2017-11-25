Bozdağ'dan 'Mevlid-i Nebi Haftası' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı yeni bir kararla, Peygamber Efendimizin doğduğu günün içinde yer aldığı hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanacaktır." dedi.

'Hicri Takvime göre kutlanacak' Bozdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı yeni bir kararla, Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyamızı ve alemleri şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanacaktır. Önümüzdeki hafta bu konudaki yönetmelik değişikliği yayınlanacak ve 2018'den itibaren de Hicri Takvime göre Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla kutlanmaya başlanacaktır." diye konuştu. AA

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