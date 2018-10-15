Bu kapandan çıkmalıyız

İŞ İNSANI BÜLENT ECZACIBAŞI, TÜRKİYE’NİN BORÇ ALARAK BÜYÜME KAPANINDAN KURTULMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Hatalardan çabuk vazgeçilmeli

Cari açığın ekonomimizin kronik hastalığı olduğunu vurgulayan Eczacıbaşı, Türkiye’nin borç alarak büyümesini sürdürmesinin mümkün olmadığını belirterek “Türkiye bu kapanın içine girdi. Bizim buradan çıkmamız lâzım” diye konuştu. Türkiye’nin dünyaya yeni bir hikâye sunması gerektiğine dikkati çeken Eczacıbaşı, “Hatalardan çabuk vazgeçilmelidir” dedi.

Yetersiz kişiler hata getirir

EHİL kimselerin göreve getirilmesinin önemini vurgulayan Bülent Eczacıbaşı, “Yetersiz kişilerin göreve getirilmesi hata getirir. Aile bireyleri yeteneklerine göre görev almalılar. Hep yanlış insanların göreve getirilmesi yeterince denetlenmemesi ortaya çıkmış hatalardır” şeklinde konuştu.

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BU KAPANDAN ÇIKMALIYIZ

Türkiye’nin borçla büyüyerek bir kapanın içine girdiğini söyleyen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Bizim buradan çıkmamız lÂzım” dedi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye’nin borçla büyüyerek bir kapanın içine girdiğini söyledi. İş adamı “Yetersiz kişilerin göreve getirilmesi hata getirir” dedi. Eczacıbaşı CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’in sorularını cevapladı. Türkiye’nin borç alarak büyümeyi sürdürmesinin mümkün olmadığını savunan iş adamı, ülke ekonomisinin bu kapandan çıkması gerektiğini dile getirdi. Sürekli yanlış kişilerin belli görevlere getirildiğini ifade eden Eczacıbaşı, bu kişilerin yeterince denetlenmemesi sonucu hataların ortaya çıktığını ifade etti. Eczacıbaşı’nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Yanlış insanların görevlere getirilmesi hata

“Türkiye Ortadoğu’nun bulanık sis perdesinin arkasında görülmeye başladı. Dünyaya yeni bir hikaye sunmamız lazım. Bu hikâyenin mutlaka iletişimin iyi uygulanması lazım. Geçmişteki başarıları kimse önemsemiyor. Teşvikler var, ama amaçları çok net olmuyor. Bence çok net bir sonuç var ortada özel kesim kamu kesimi işbirliği sağlanmalıdır. Hatalardan çabuk vazgeçilmelidir. Kurumsallık konusunda iyi ölçüde yol kat ettik ancak tam anlamıyla yol kat ettik diyemiyorum. Aile bireyleri yeteneklerine göre görev almalı. Hataları kabul edip paylaşmak çok önemli. Bir konu açıkça tartışılmazsa hata kaçınılmaz. Hep yanlış insanların göreve getirilmesi yeterince denetlenmemesi ortaya çıkmış hatalar. Yetersiz kişilerin göreve getirilmesi hata getirir. Büyümemizi borç alarak sürdürmemiz mümkün değil. Türkiye bu kapanın içine girdi. Bizim buradan çıkmamız lazım. Yüksek enflasyonu on yıllarca yaşadık. Bu dönemlere kesinlikle dönmememiz lâzım. Şirket indirimlerinin birlikte olması güzel bir durum birliği gösteriyor. Bunların biraz daha uzun vadeli, önlemler alınmalı.”