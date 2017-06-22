Bu saldırı hepimize

Diğer inançların liderleriyle birlikte Piskopos Adrian Newman, Finsbury Park Camii’ne yapılan saldırı için “Herhangi bir inanca yapılan saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır” diyerek Müslümanlara desteğini sundu.

Finsbury Park Camii’ne yapılan saldırı sonrasında bütün inançlardan insanlar saldırıyı kınadı. Bir kişinin öldüğü 10’dan fazla Müslüman’ın yaralandığı saldırıdan sonra, yapılan saldırının Birleşik Krallık’a yapıldığı yönünde mesajlar verilerek bütün inançlardan liderler Müslümanlara destek oldu.

Saldırıdan sonra bölgeye çiçekler bırakıldı ve yüzlerce insan desteklerini sunmak için Finsbury Park Camii’ne akın etti. İngiltere Başbakanı Theresa May, günün ilk saatlerinde Londra’daki Finsbury Park Camii yakınında düzenlenen saldırının, son dönemde İngiltere’de düzenlenen bütün diğer saldırılar kadar “mide bulandırıcı” olduğunu söyledi. Olayın bir “terör saldırısı” olduğunu belirten May, Müslümanların hedef alındığını, amaçlananın halkı birbirinden uzaklaştırmak olduğunu söyledi. Saldırıyı kınayan Birleşik Krallık Parlamento Üyesi Iain Duncan Smith de teravih namazının çıkışındaki terör saldırısına ilişkin “Bu saldırının ulusumuzu bölmesine izin vermemeliyiz” dedi.

Kim olurlarsa olsunlar...

Parlamento Üyesi Smith de, “Manchester ve Borough Market saldırılarını takip eden bu saldırıyla birlikte terör bir çok insanın canına mal oldu. Hoşgörülü İngiliz halkının bu olayın kendilerini etkilemesine izin vermeyeceğine eminim. Nereli olurlarsa olsunlar, kim olurlarsa olsun bu radikallerin hayatlarımızı mahvetmelerine izin vermeyeceğiz” dedi. Saldırgan sürdüğü kamyonla Finsbury Park Camii’nden çıkan bir grup insana çarptı. En az 10 kişinin yaralandığı terör saldırısında 1 kişi ölürken caminin Genel Başkanı Muhammed Kozbar, hedef alınan kişilerin kasıtlı olarak teravihten çıkan cemaat olduğunu vurguladı. Genel Başkan Kozbar, bu saldırının Birleşik Krallık’ta gerçekleşen Manchester, Westminster ve Londra Köprüsü saldırısından hiçbir farkı olmadığını vurguladı ve “Bu müfrit insanların hedefi toplumumuzu bölmek, nefreti ve korkuyu yaymak” dedi.

Diğer inanç gruplarından destek

Saldırının hedefindeki Müslümanlara diğer dinlerden de destek geldi. Piskopos Adrian Newman, “Herhangi bir inanca yapılan saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır” dedi. Haham Herschel Gluck ise “Müslümanlara yapılan bir saldırı Birleşik Krallık’taki her bir vatandaşa yapılmış saldırıdır. Çünkü biz tek bir tanrının altında tek bir ulusuz. Bu ülkede birlikte yaşıyor, birlikte çalışıyor, birbirimize yardım ediyoruz” dedi.

Cami imamı saldırganı korudu

Saldırı sonrası gerçekleşen hengâmede caminin İmamı Muhammed Mahmud kızgın kalabalığa gelerek saldırganın linç edilmesini önledi. Bu davranışından dolayı dış basında takdir edilen İmam Muhammed Mahmud kalabalığa “Kimse ona dokunmayacak! Kimse! Kimse!” diyerek güvenlik güçleri gelene kadar kalabalığı teskin etti. Kalabalığı sakinleştirenin sadece kendisinin olmadığı söyleyen Mahmud, cami cemaatinin soğukkanlılıkla yaklaşarak olayda öfkesine hakim olamayanları sakinleştirdiğini vurguladı.

İmam ne dedi?

İmam yaptığı açıklamada, “Cemaatimiz ılımlı bir cemaattir. Şiddetle tanınmaz. Camilerimiz huzurlu ve barışçıldır. Sizi temin ederim yanlış niyetler içinde olanları teskin etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. Saldırganı yerde tutanlardan biri olan 29 yaşındaki kafe sahibi Muhammed, “İmam camiden geldi ve ‘Buraya bakın, hepimiz oruç tutuyoruz! Ramazan ayındayız, bu ayda bu tür şeylerin yapılması uygun değil. Lütfen herkes geri çekilsin’ dedi. Bu adam bugün yaşıyorsa bu, imam sayesinde. Eğer imam olmasaydı bugün burada olmazdı” dedi.

HABER: MUSTAFA SAİT ÖNAL