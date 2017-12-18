Bursa'da İttihad buluşması

İttihad Gazetesi’nin kuruluşunun 50. yılı Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür Derneği tarafından organize edilen programda kutlandı.

Bursalı okurların ilgi gösterdiği programa Yeni Asya Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Yeni Asya Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz de katıldı. Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür Derneği salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Yavuzyiğitoğlu, İttihad Gazetesi’nin 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla organize edilen programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni Asya Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz de katılımcılara İttihad’a ve Yeni Asya’ya olan ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Mustafa Öztürkçü - Bursa

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