By-pass'tan cezaevine

EMEKLİ ÖĞRETMEN İSA KARA 22 AYDIR CEZAEVİNDE TUTUKLUYARGILANIRKEN, GEÇİRDİĞİ KALP RAHATSIZLIĞI SONRASI BY-PASS AMELİYATI OLDU VE DİKİŞLERİ BİLE ALINMADAN TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan operasyonlarda mesleklerinden yüz binlerce kişi ihraç edilirken birçoğu tutuklandı. Emekli öğretmen İsa Kara da tutuklananlar arasında. 22 aydır tutuklu bulanan İsa Kara cezaevinde önemli sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldı ve tedavisi cezaevi ortamında mümkün görünmüyor. İsa Kara’nın kızı Nihal Kara babasının yaşadığı süreci anlattı. Nihal Kara by-pass olan ve 3 damarı değişen babasının cezaevinde 2 kişilik bir koğuşa dikişleri bile alınmadan gönderildiğini belirtti.

22 aydır hakkında hüküm verilmedi

Manİsa T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İsa Kara 26 Eylül 2016’da gözaltına alındı ve 29 gün gözaltında tutuldu. 25 Ekim’de tutuklanarak cezaevine gönderilen Kara, 8 Haziran 2017’de rahatsızlandı ve anjiyo olarak kalbine 3 adet stent takıldı. Kızı Nihal Kara’dan aldığımız bilgilere göre içeride defalarca rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. 22 aydır tutuklu bulunan İsa Kara sadece 2 kez hâkim karşısına çıkabildi. Son mahkemesi 13 Nisan’daydı ve Kara 11 Nisan’da acil olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Nihal Kara, “Babam 12 Nisan’da anjiyo oldu 14 Nisan’da yoğun bakımdan çıktı. Mahkeme sırasında yoğun bakımda olan babam için hakim ‘bu günümü bulmuş hastalanacak’ dedi ve bir sonraki duruşma tarihini 20 Haziran’a erteledi.”

DEFALARCA TANSİYONU DÜŞTÜ, FENALAŞTI

Nihal Kara By-pass sonrası süreci ise şu sözlerle anlatıyor; “Babam, 25 Nisan’da ise by-pass (açık kalp ameliyatı ) oldu 3 damarı değiştirildi. 28 Nisan’da yoğun bakımdan çıktı. Henüz dikişleri bile alınmadan 11 Mayıs’ta taburcu edilip İzmir Kırıklar Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gönderildi. o günden beri 2 kişilik dublex, enfeksiyon riski çok fazla olan, klozetin olmadığı bir yerde kalıyor. orada defalarca tansiyonu düştü, fenalaştı ve yanında bel fıtığı ameliyatı olan başka bir hasta acil butonuna bastı. Durumundan çok endişeliyiz. Defalarca dilekçe verdik ve red cevabı aldık. lütfen babamın durumunu gündeme getirin.”

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA - İSTANBUL

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