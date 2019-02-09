Cağaloğlu satış noktamız duâlarla açıldı

Yeni Asya Cağaloğlu satış noktamız yeni konseptiyle bugün açıldı. Açılış, gelen misafirlere sunulan ikramların ardından Kur’an tilaveti ve dualarla başladı.

Okunan duaların ardından Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu açılış konuşmasını yaptı. Program yönetim kurulu üyelerinin kurdele kesimiyle devam etti. “Babıali nostaljisi” yaşatmayı hedefleyen satış noktamızda okuyucularımız ve dostlarımız buluştu. Programa katılan okuyucularımız mekân hakkındaki duygu ve düşüncelerini aktardılar. Uzun zamandır mekânın açılmasını sabırla bekleyen okurlarımız için burasının önemli bir irtibat noktası olacağına dikkat çekildi. Yazarlarımızın kitaplarını imzalamasından sonra program sona erdi. Haber: İstanbul - Süreyya İşler - Yeni Asya Fotoğraf: Erhan Akkaya - Yeni Asya Haber Merkezi

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