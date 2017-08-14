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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Cezaevinde tutulan Miraz bebek hastaneye kaldırıldı

14 Ağustos 2017, Pazartesi
Annesiyle birlikte Gebze Kadın Cezaevi’nde tutulan 1 yaşındaki Miraz bebek rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Annesi Gülistan Diken Akbaba ile birlikte Gebze Kadın Cezaevi’nde tutulan 1 yaşındaki Miraz bebek rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Baba Cengiz Akbaba, Miraz’ın yüksek ateş dolayısıyla önceki gece hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kendisine haber verilmesinin ardından Miraz’ı çocuk hastanesine götürdüğünü belirten Akbaba, Miraz’ın ateşinin akşam saatlerine kadar düşmediğini belirtti. Akbaba, Miraz’ın hastanede müşahade altında tutulduğunu aktarırken, anne Gülistan Diken Akbaba ise bebeğiyle birlikte hastaneye götürülmeyerek cezaevinde tutuldu. Miraz bebek daha önce de cezaevindeki kötü şartlar dolayısıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Etiketler: bebek, cezaevi
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  • Naci

    14.08.2017 13:26:07

    TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, bebekli kadınların tutuklu yargılandigi gerçeği ve cezaevinde bulunan bebekler ile ilgili olarak daha dün,kendi sözleri ile “Bunları iddia edenler, uluslararası hukuk nezdinde Türkiye’de sanki tutuklu bayanlar üzerinde bir zulüm varmış algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Tamamı cezaevlerindeki şartlar ve tutukluların durumu konusunda Türkiye aleyhine yapılan bir ajitasyondur ve kara propagandadan ibarettir.” diyordu,bizim bilgimiz yok,elde resmi bir belge yok benzeri laflar ediyordu...bundan iyi belge mı olur.Gerci bu haberler havuza giremediği için okuyup haberi de olmayacaktır,dolayisiyla belge olarak da sayilmayacaktir kendileri tarafından... Sadece Allah diyorum başka da birşey demiyorum.

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