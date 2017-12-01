"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Cezaevlerindeki tutuklu sayısı kamuoyu ile paylaşıldı

01 Aralık 2017, Cuma 11:24
Cezaevlerinde 223 bin 589 hükümlü ve tutuklu bulunurken, denetimli serbestlik altında ise cezaevi dışında 330 bin 119 yükümlü yer alıyor.

Adalet Bakanlığının 2018 yılı bütçe tasarı kitapçığına göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bu yılın haziran ayı itibarıyla cezaevlerinde kalan 223 bin 589 hükümlü ve tutuklunun iaşesi ile barınma, ısınma, sağlık gibi hizmetlerini karşılıyor.

Yaklaşık 52 bin 439 cezaevi personelinin iaşesi ile cezaevlerinin dış güvenliğinden sorumlu jandarma bölük binalarının su ve ısınma giderleri de genel müdürlük bütçesinden ödeniyor.

Genel Müdürlük 59 bin 147 memur kadrosuna sahip, ancak bu kadroların 48 bin 116'sı dolu.

Cezaevlerinin ihtiyacına karşılık, 2017 yılı sonuna kadar 4 bin 442 personel alımı yapılacak. 2018 yılında da 10 bin personel alınması öngörülüyor.

Cezaevlerinde 8 cezaevi tabibi, 3 diş hekimi, 8 veteriner, 652 psikolog, 388 sosyolog, 248 sosyal çalışmacı, 612 öğretmen, 456 sağlık memuru görev yapıyor.

381 cezaevinin bulunduğu Türkiye'de, modern standartlarda yapılan 15 kapalı ve açık cezaevi 2017 yılında, 45 cezaevi de 2018 yılında faaliyete geçecek.

Denetimli serbestlik müdürlükleri, ilk derece Adli Yargı Adalet Komisyonu bulunan 139 yerde teşkilatlandı. Gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ile birlikte, denetimli serbestlik altındaki yükümlü sayısı 330 bin 119'a ulaştı. Bu yükümlülerin iyileştirme, denetim ve takip çalışmaları 3 bin 874 personel ile yerine getiriliyor.

2018 yılında sınır aşan suçlara ilişkin arama, el koyma ve müsadere kararlarının uygulanmasında etkinliği sağlamak üzere birim kurulacak. Taşrada görevli hakim ve savcılar sınır aşan suçlar konusunda bilgilendirilecek.

En çok adli ilişki bulunan ülkelerde irtibat hakimliği müessesesi ihdas edilmesi ve misyon temsilciliklerinde hakim ve savcıların hukuk müşaviri olarak görevlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

27 milyon icra dosyası

Tasarı kitapçığında, mahkemelerin iş yükü hakkında da bilgi verildi.

Buna göre, her yıl idare mahkemelerinde ortalama 410 bin, ceza mahkemelerinde 3 milyon 100 bin, hukuk mahkemelerinde ise 3 milyon 250 bin dava; Cumhuriyet Başsavcılıklarında ise her yıl ortalama 6 milyon 500 bin soruşturma evrakı görülüyor.

İcra dairelerinde görülmekte olan dosya sayısı ise 2017 yılında 27 milyona yaklaştı.

AA

Etiketler: cezaevi
Okunma Sayısı: 585
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    276. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tartışmalı referandumun ardından ilk kez Türkiye'ye geldi

    Türkiye'de en pahalı ''taşınma fiyatı''na sahip şehir oldu

    Cezaevlerindeki tutuklu sayısı kamuoyu ile paylaşıldı

    Yıldırım: Bir daha belini doğrultmasına imkan yok

    Milyonlarca çalışanın gözleri bu toplantıda

    Tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'dan ek ifade

    ÖSYM'den az gören adaylara 'ek süre'

    Ekmekte ''gramaj düzenlemesi'' Resmi Gazete'de

    Reza Zarrab’dan tartışmalı yeni iddialar!

    İran'da şiddetli deprem: Köy yolları kapandı!

    Pentagon Ortadoğu Sözcüsü: Türkiye'yi tehdit edebilecek silahları toplayacağız

    Adaletsizlik psikolojimizi bozdu
    📷

    Priştine’de ABD hayranlığı

    Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma

    Avrupa’da Müslüman nüfus yükseliyor

    Millî kalecinin duâsı ‘adalet’

    Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında bir açıklama da Bahçeli'den

    Zarrab - Ahmedinejad bağlantısı

    FİFTY-FİFTY teklif etti

    1990'dan bu yana ilk kez gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le oluşan vahim tablo
    M. Latif SALİHOĞLU

    Doksan yıl sonra Osmanlıca’ya bakış
    Genel

    Adaletsizlik psikolojimizi bozdu
    Genel

    Reza Zarrab’dan tartışmalı yeni iddialar!
    Faruk ÇAKIR

    Adalet üretmeyen sistem
    Şemseddin ÇAKIR

    Âhirzaman hadiseleri ile ilgili hadislerin mânâları
    📷
    Genel

    Priştine’de ABD hayranlığı
    Genel

    Yıldırım: Bir daha belini doğrultmasına imkan yok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.