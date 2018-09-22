"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

CHP'den inşaat işçileri raporu

22 Eylül 2018, Cumartesi 21:14
İşçilerin yaşadığı sorunlar 3. Havalimanı'ndaki eylemlerle bir kez daha gündeme gelirken CHP birbiri ardına iş cinayetleri hakkında rapor yayımladı. Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, ülke genelinde inşaat işçilerinin durumuna ilişkin rapor açıkladı.

İstanbul'daki 3. Havalimanı inşaatında yapılan eylemlerin temel nedeninin inşaat sektöründeki çalışma yaşamının güvencesiz ve sağlıksız koşullarından kaynaklandığı belirtilen raporda, inşaat işçilerinin çalışma koşullarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

  • Türkiye’de ölümlü iş kazalarından en çok inşaat sektörü öne çıkıyor.
  • 2015-2018 yılları arasında işçi ölümlerinin iş kollarına oranı incelendiğinde inşaat sektörü yüzde 20 ile 22 arasında yer almaktadır.

TÜRKİYE İŞÇİ ÖLÜMLERİNDE BİRİNCİ

  • İnşaat sektöründe her yıl ortalama 70 ile 90 bin kişi meslek hastalığına yakalanma tehlikesi ile karşı karşıya.
  • İşçi ölümlerinde AB ülkeleri arasında birinci sırada yer alan ülkemizde inşaatta çalışırken yaşamını yitiren işçi sayısı AB ülkelerine oranla yaklaşık 3 kat daha fazladır.
  • Ağustos 2018 verilerine göre en az 180 işçinin işyerlerinde yaşamını yitirdiği ülkemizde, inşaat iş kolu ölümlü kazaların en çok yaşandığı iş koludur.
  • İstanbul Esenyurt’da 11 işçinin kaldıkları çadırda yanarak yaşamını yitirmesi, Torunlar Center’da asansör kazası sonucu 10 işçinin yaşamını yitirmesi gibi öznel örnekler, şantiyelerde iş güvenliğinin ihmal edilmesinden kaynaklanmaktadır.
  • Her gün ortalama 3 ile 5 işçinin iş kazaları neticesinde hayatını kaybettiği ülkemizde, inşaatlarda yaşanan ölümlü iş kazaları neredeyse bu sayının yarısına tekabül etmektedir.
  • İnşaat istihdamın en çok olduğu iş koludur. 1 milyon 805 bin 928 kayıtlı çalışan işçi sayısının dışında yaklaşık 700 bine yakın kayıt dışı olarak çalışan işçi sayısının varlığından bahsedilmektedir.
  • 14 milyon 121 bin 664 işçiden sadece 1 milyon 802 bin 155’i sendikalıdır. Yani ülkemizdeki sendikalaşma oranı, mevcut kayıtlı çalışan işçilerin sadece yüzde 12.76’sına denk düşmektedir.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Türkiye, inşaat, işçi, İstanbul
Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CHP'den inşaat işçileri raporu

    'Ortak paydamız adalet, ortak paydamız hukukun üstünlüğü'

    Erbaş: Din eğitimi olmadan din hizmeti olmaz

    MHP af teklifinin detaylarını kamuoyuna sundu

    'Hayatım boyunca büyük ofisleri kaplayan küçük insanlarla karşılaştım'

    Irak hükümetinden Türk ve İran ürünlerine vergi hamlesi

    Tarım her zaman bir numara olacak

    ‘Yemen’de insanlar ot yemeye başladı

    Okullarda yabancı dil neden öğrenilemiyor?

    Çin'den ABD'ye yaptırım tepkisi

    Uluslararası işbirliği olmazsa, gelişen teknoloji insanlığı tehdit edecek

    Türkiye Barolar Birliği'nden Ankara'ya yeni adliye talebi

    İki Alman milletvekilinden Erdoğan çıkışı

    Anayasa Mahkemesi'ne 6 yılda 200 bin bireysel başvuru yapıldı

    Ruhani'den Trump'a Saddam benzetmesi

    İran, Irak'a açılan iki sınır kapısını kapattı

    Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik zulmü sürüyor

    'Her kenevirden korkmaya gerek yok'

    Ekonomik bunalım bir aileyi yıktı

    BM barış gücü askerlerine katı önlemler alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’den önemli uyarılar
    Cevher İLHAN

    “Kriz-miriz yok”muş…
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltma ile nereye kadar?
    Genel

    Kayıp Sedanur'un cenazesi bulundu
    Genel

    Ekonomik bunalım bir aileyi yıktı
    Genel

    Tefrika tuzağından çıkalım
    Süleyman KÖSMENE

    Fasıklık münafıklık mıdır?
    Şükrü BULUT

    Dolar mı, euro mu?
    Risale-i Nur'dan

    Âlem-i İslâm, ümitsizliğe düşmemeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.