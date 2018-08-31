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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

CHP eski milletvekili Eren Erdem tanık sıfatıyla ifade verdi

31 Ağustos 2018, Cuma 13:36
Tutuklu yargılanan eski CHP milletvekili Eren Erdem, MİT tırları belgelerine ilişkin 22 Mayıs'ta bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar üzerine başlatılan soruşturmada tanık sıfatıyla ifade verdi.

"Terör Örgütü'ne yardım etmek" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan 26. Dönem CHP Milletvekili Eren Erdem, MİT TIR'ları belgelerine ilişkin 22 Mayıs'ta bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında  "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

"BELGELER BÜLENT TEZCAN TARAFINDAN GÖNDERİLDİ"

Eren Erdem'in 22 Mayıs'ta bir televizyon programına telefonla bağlanarak MİT TIR'larına ilişkin yaptığı açıklamalar sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Halen Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemdeki faaliyetleri nedeniyle tutuklu yargılanan eski milletvekili Eren Erdem, MİT TIR'ları belgelerine ilişkin soruşturmada "tanık" sıfatıyla 13 Ağustos'ta ifade verdi. Silivri Cezaevi'nden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Eren Erdem ifadesinde, CHP'de 25. ve 26. dönem milletvekili olarak TBMM'de görev yaptığını belirterek "Halen parti meclisi üyesiyim. Milletvekilliğinden önce gazeteci olarak çalıştım. 2014 yılında işsiz olduğum için serbest gazeteci olarak çalıştığım dönemde tam tarihini hatırlamadığım bir ayda CHP milletvekili Bülent Tezcan'ın kamuoyunda 'MİT TIR'ları' olarak bilinen olayla ilgili televizyonda basın açıklaması yapıyordu. MİT TIR'ları belgesinin elinde olduğunu sallayarak göstermişti. Ben bu haberi izledikten sonra gazeteci olmam sebebiyle hemen Ankara'ya gittim. Kendisiyle CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüm. Israrla bu belgeleri istedim. Daha sonra İstanbul'daki bir adrese kargo yoluyla bana bu belgeler Bülent Tezcan tarafından gönderildi" dedi. 

"HİÇ KİMSEYE VERMEDİM"

Erdem, belgelerin üzerinde 'gizli' ibaresinin bulunduğunu, evrakların içerisinde jandarmanın TIR'ların içerisinde ne olduğunu gösteren tutanakları, kamyon şoförlerinin ifadeleri, fezleke şeklinde soruşturma ile ilgili evrakların olduğunu belirtti. Erdem, "Ben evrakları görünce çok vahim olduğunu anladım ve kendime ait Eren Erdem isimli twitter hesabımdan 'Tutanakları okudum. Eğer iddialar doğru ise durum çok vahim' şeklinde tweetler attım. Başka herhangi bir yerde bu evrakları tutanakları paylaşmadım. Hiç kimseye vermedim. Yalnızca ismini vermek istemediğim bir gazeteci arkadaşım evraklara baktı. Fakat bir suret almasına veya fotoğraf çekmesine müsade etmedim" ifadelerini kullandı. 

"FETÖ'NÜN BANA EVRAK GETİRİP VERMESİ HİÇBİR ZAMAN SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bütün hayatı boyunca Fethullah Gülen ile mücadele ettiğini, Karşı Gazetesi'nde veya başka gazetelerde çalıştığı sürece hep Gülen aleyhine haberler yaptığını öne sürdü. Erdem, "Bundan dolayı FETÖ'nün bana evrak getirip vermesi veya herhangi bir bilgi vermesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Ben her zaman onların karşısında ve hedefinde oldum. Bülent Tezcan'dan temin ettiğim  'MİT TIR'ları' dosyası diye bilinen evrakın başka kimlere verildiğini bilmiyorum" diye konuştu. 

 

DHA

Etiketler: Eren Erdem, CHP, MİT, tır, soruşturma
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