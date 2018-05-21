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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

CHP'li Erdem hakkındaki iddianame kabul edildi

21 Mayıs 2018, Pazartesi 13:15
CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında, 22 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianame, başsavcılığın onayının ardından İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianame üzerindeki incelemesini tamamlayarak tensip hazırlayan mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi.

İlk duruşmanın 19 Eylül'de yapılmasını karara bağlayan heyet, ayrıca Erdem hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Almanya'ya gidemedi

Erdem, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı dolayısıyla Almanya'ya gidemedi.

Erdem, eşi ve çocuğuyla Almanya'ya gitmek üzere Yeşilköy Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne geldi. Pasaport kontrolü sırasında yapılan inceleme sonucunda Erdem'e, hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce konulan yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu söylendi.

Bunun üzerine Erdem'in Almanya'ya gitmesine izin verilmedi. Eren Erdem'in eşi ve çocuğunun Almanya'ya gittiği öğrenildi.

Eren Erdem, Twitter paylaşımında, hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını, önceden planladıkları rutin bir seyahate çıkarken öğrendiğini belirterek, "Benim pasaportumda tonlarca giriş çıkış mührü var. Ben 3 yıldır yargılanıyorum. Bu davalar yeni değil. Dokunulmazlığı kalkan herkes cezaevine girebilir. Yurt dışı çıkış yasağı ilk defa konulmuyor." ifadelerini kullandı.

İddianameden

İddianamede, söz konusu soruşturmanın savcılıkça yapılan 3 ihbar sonucunda başlatıldığı ve ardından hepsinin tek dosyada toplandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Karşı gazetesine yönelik soruşturmada ifadesi alınan gizli tanık "Ayçiçeği" hakkında milletvekili Erdem'in açıklama yaptığı ve bu açıklamaların kapatılan Zaman gazetesi ve Aktif haber sitesinde yayımlanması üzerine suç duyurusunda bulunulduğu anlatılan iddianamede, aynı şekilde milletvekili Erdem'in gizli tanığı ikinci kez deşifre ettiği ve bunun üzerinde de yeniden savcılıkça suç duyurusu yapıldığı aktarıldı.

Savcılığın Karşı gazetesine yönelik gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapan Eren Erdem, şüpheli Turan Ababey ve arkadaşlarına ilişkin suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturmanın başlatıldığına vurgu yapılan iddianamede, tek sanık olarak yer alan Eren Erdem'in ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'', ''gizli tanığı deşifre etmek'' ve ''soruşturmanın gizliliğini ihlal'' suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

AA

Etiketler: eren erdem
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