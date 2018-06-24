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CHP'li Kaftancıoğlu: Yüzde 44.95 Erdoğan, yüzde 43.55 Muharrem İnce

24 Haziran 2018, Pazar 21:07
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Sandıklarımızdan gelen sonuçları anbean takip ediyoruz. Sandık başında halkımız, örgütlerimiz oylarına zaten sahip çıkıyorlar. İlçe seçim kurullarında da sonuçları takip edip, oylarımızı orada takip edecekler" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası açıklama yaptı.  Kaftancıoğlu, "Sandıklarımızdan gelen sonuçları anbean takip ediyoruz. Sandık başında halkımız, örgütlerimiz oylarına zaten sahip çıkıyorlar. İlçe seçim kurullarında da sonuçları takip edip, oylarımızı orada takip edecekler" dedi. 

Oy oranlarına ilişkin CHP'nin sistemine gelen verileri paylaşan Kaftancıoğlu, "İstanbul'da 19.45 itibarıyla 28 bin 825 sandıktan 7 bin 144 sandık açılmış. Yüzde 43,55 Muharrem İnce, yüzde 44,95 Recep Tayyip Erdoğan. Sistemdeki oy oranımız budur" diye konuştu. Kaftancıoğlu, belirli aralıklarla sonuçları açıklamaya devam edeceklerini ifade etti.

 

DHA

Etiketler: seçim, 24 Haziran, CHP, oy
Okunma Sayısı: 1014
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