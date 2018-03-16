Çiftlik Bank’ın CEO’su, Edirneli Dural’ın da başını yaktı

Edirne’de yaşayan 26 yaşındaki Recep Dural, Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’a benzetildiğini, bunun başına dert olduğunu söyledi.

Aydın, kurduğu sanal oyun sitesiyle binlerce kişiden yüksek kar vaadiyle para toplamış, ardından ortadan kaybolmuştu.

Dural, Çiftlik Bank haberlerinin ardından gittiği her ortamda Aydın’a benzetildiğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etti.

Dural şunları kaydetti: “Birkaç gündür televizyonlarda haberler yer alıyor. Çiftlik Bank ve CEO’su Mehmet Aydın’ı gösteriyorlar. Bende tip, saç ve yüz olarak benziyorum ama bu başıma dert oldu. Dün akşam ve bu sabah gittiği dükkanlarda insanlar gizlice fotoğraf çekip beni Mehmet Aydın sanıyorlar. Bu benzerlik başıma dert oldu. Mehmet Aydın’ın bir an önce insanlara paralarını ödemesini tavsiye ediyorum. İyi insanlarla anılmak güzel olabilirdi ama bir dolandırıcı diye aranan kişiyle anılmak, ona benzemek beni rahatsız ediyor.”