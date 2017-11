CNBC’den Sarraf iddiası

ABD’nin önde gelen yayın kuruluşlarından CNBC, Rıza Sarraf davasının sonunda “birçok kirli çamaşırların ortaya döküleceğini” iddia etti.

CNBC, Sarraf davasını içeriden ve yakından izleyen bir kaynağının davanın seyriyle ilgili görüşlerini yayınladı. CNBC’ye konuşan adı açıklanmayan kaynak, “Mahkeme sonunda muhtemelen çok fazla kirli çamaşır ortaya dökülecek. Bu Türkler için çok yüz kızartıcı olacak” diye konuştu. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin zaten gergin olduğunu vurgulayan CNBC, Ankara’nın siyasi seçkinleriyle bağlantılı bir işadamının (Rıza Sarraf) New York’ta yapılacak duruşmalarında durumun daha da kötüye gidebileceğinin düşünüldüğünü öne sürdü. Haberde New York’ta kara para aklamakla suçlanan Sarraf’ın, kurduğu suç şebekesiyle ilgili planları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakın çevresinin bildiği yönünde bazı itiraflarda bulunabileceği ihtimalinden söz edildi. Aynı zamanda bir Türk kamu bankasının da Sarraf ile ilişkilendirdiği belirtiliyor. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, ayrıca Sarraf’ın avukatlarından eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’nin, Türkiye’de tutuklu olan bazı Amerikalılarla takas yapılması konusunda Erdoğan’la gizli bir görüşme gerçekleştirdiği yazıyor.