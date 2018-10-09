Çok mahcubuz koruyamadık

AKP GENEL BAŞKAN DANIŞMANI YASİN AKTAY: SUUDİ GAZETECİ KAŞIKÇI’NIN KAÇIRILMASINA VEYA KATLİNE MANİ OLAMADIK

Mahcubiyetimiz tarif edilemez

Aktay Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Cemal Kaşıkçı için “Kaçırılmasına veya (halen iyimserliği korumaya çalışsak da) vahşi bir biçimde öldürülmesine mani olamadık. Bizi içine soktuğu mahcubiyet tarif edilmez” dedi.

İnsan hakları ve demokrasi

“Onun bıraktığı emanet sadece kendi hayatı değil, mücadelesi: İslam dünyasında insan hakları ve demokrasinin gelişmesi, bütün özgürlüklerin temini, insanlık onuruna hak ettiği önemin verilmesi, yolsuzluğun bitirilmesi, devlet yönetiminde şeffaflığın sağlanması.”

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KORUYAMADIK

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili konuşan AKP’li Yasin Aktay, “Kaçırılmasına veya vahşi bir biçimde öldürülmesine mani olamadık. Bizi içine soktuğu mahcubiyet tarif edilmez boyutlarda” dedi.

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için, “Kaçırılmasına veya (halen bir iyimserliği korumaya çalışıyorsak da) vahşi bir biçimde öldürülmesine mani olamadık. Bizi içine soktuğu mahcubiyet tarif edilmez boyutlarda” diye konuştu. AKP’li Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, 2 Ekim’den beri haber alınamayan Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili, “Kaşıkçı’nın başına gelmiş görünen şeylerin sadece şahsına yönelik bir eylem olmadığını aynı zamanda Türkiye’ye yönelik de bir operasyon olduğunu söylemiştik. Sadece iki gün içinde ortaya çıkan yeni gerçek, bu saldırıyı bütün özgür dünyanın, onurlu dünyanın üstüne almış olduğudur” diye yazdı.

Değişim talebinin sembolü olacak

Aktay, “Sorulursa Cemal Kaşıkçı’nın günahı neydi?” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bu vahim ve vahşi eylem bütün dünyada beklenebileceği gibi büyük bir infiale yol açmış bulunuyor. Bu mızrak hangi çuvala sığacak diye sormuştuk, ilk anda apar topar telâşla üzerine örtülen yamalı çuvallar hiçbir şeyi örtemediği gibi her şeyi daha ayan beyan ortaya koymaktan başka bir işe yaramadığı gibi ismi ve başına gelenler dünyada büyük bir değişim talebinin sembolü haline gelecek gibi görünüyor. Kaşıkçı, konsolosluğa girerken nişanlısı Hatice Hanım’a uzun süre çıkmazsa bana ve Turan Kışlakçı’ya haber vermesini tembihlemişti. Ne yazık ki şu ana kadar ortaya çıkan verilere göre bize haber iletildiğinde iş işten geçmiş bile. Onu koruma, onun için sağken bir şeyler yapma imkanımız hiç olmamış. Doğrusu bu bize yüklediği emanetin ağırlığını daha da artırıyor. Ancak onun bıraktığı emanet sadece kendi hayatı değil, kendisinin de hayatından daha fazla önemsediği mücadelesi:

Konuşmaları birilerine rahatsızlık verdi

İslâm dünyasında insan haklarının güçlendirilmesi, demokrasinin gelişmesi, ifade özgürlüğünün ve bütün özgürlüklerin temin edilmesi, insanlık onuruna hak ettiği önemin verilmesi, yolsuzluğun bitirilmesi ve devlet yönetiminde şeffaflığın sağlanması… Bütün bu değerleri merkeze alarak yaptığı konuşmaların birilerine rahatsızlık vermesi aslında kaçınılmaz bir şey. Biz, esasen bu rahatsızlığı her zaman verdik, vermeye de devam edeceğiz. Kendisi bu konularda Türkiye’nin kat ettiği mesafeyi büyük bir takdirle ve sevinçle izliyor ama bu konularda da Türkiye’deki eksiklikleri gerektiğinde eleştirmekten geri durmuyordu. Ama eleştirileri hiç rahatsızlık vermiyordu. Çünkü samimiydi, art niyetli değil yapıcıydı, hasmâne değil dostâneydi.

Gazetecilere yönelik keyfî tutuklamaları eleştriyordu

Aslında kendi ülkesinin yöneticilerine yönelik eleştirileri de öyleydi ama onlar rahatsız oluyorlardı. Samimiyet eksikliği, art niyetlilik ve hasımlık bu kez Kaşıkçı’nın kendisinde değil eleştirdiklerindeydi. Kaşıkçı’nın en çok rahatsızlık yaratan eleştirileri, belli ki, kendi ülkesinde son zamanlarda aydınlara, âlimlere ve gazetecilere yönelik keyfi tutuklamalara yönelik olanlarıydı. Kendisi de ülkesinde kalsa tutuklanacağını bildiği için özgürlüğünün bedelini bu haksız ve keyfi biçimde tutuklananların durumunu anlatarak bir nebze ödemeye çalıştığını söylüyordu. Aslında başına gelenler vesilesiyle, kendisinden bir emanet de olarak, bu konuda daha fazla konuşmamız gerekiyor. Çünkü o bu konuda susmanın caiz olmadığını düşünüyordu.

"Bu konuda endişeliyim"

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