Çok sayıda gözaltı kararı var: İçişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenlere operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı'ndan açığa alınan ve ihraç edilen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kişilerin tamamının Bylock kullanıcısı olduğu iddia edildi. Ankara Cumhuriyet tarafından Kumu Kurum ve Kuruluşlarına yönelik yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, daha önce bir kısmı meslekten ihraç edilen, bir kısmı açığa alınan İçişleri Bakanlığı personeli 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin yakalanması için çalışmaların başladığı belirtildi. DHA

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