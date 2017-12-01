Cuma hutbesi için seçilen önemli konu...

Türkiye genelindeki tüm camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Güneşı̇n doğduğu en hayırlı gün: Cuma" konulu hutbe okundu.

"Cuma rahmettir"

Hazreti Peygamberin ifadesiyle güneşin doğduğu en hayırlı günün cuma olduğu vurgulanan hutbede, "Bu yüzdendir ki cuma, yüce dinimiz İslam'ın sembollerinden biridir. Cuma rahmettir. Cuma berekettir. Cuma huzurdur." ifadeleri kullanıldı.

İslam inancında her bir saniyenin ve günün değerine vurgu yapılarak, "Zamanı yaratan da bizlere emanet olarak lütfeden de Yüce Rabbimizdir. Ve Allah katında zamana ne atfedildiğinden, günlerin nasıl isimlendirildiğinden daha önemlisi vaktin nasıl değerlendirildiğidir. Her bir nefesimizi Rabbimizin rızası doğrultusunda tüketip tüketmediğimizdir. Kısacık ömür sermayemizi ebedi bir kazanca dönüştürüp dönüştüremediğimizdir." değerlendirmesi yapıldı.

"Bizim inancımızda bütün günler Allah'ındır"

Hutbede "kara cuma" ifadesine atıfta bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda sıkça duyduğumuz 'kara cuma' ifadesi, müminler olarak hepimizi rahatsız etti. Zira bizim inancımızda bütün günler Allah'ındır. Her günün sabahı, aydınlık bir geleceğe uyanıştır. Bir inancın sembolünü hedef alan ve mensuplarını yok sayan böylesi saygısız ifade ve yaklaşımların bizim geleneğimizde yeri yoktur. Bir dinin kutsalının çılgınca ve sınırsızca bir tüketim anlayışına alet edilmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Zihinlerde olumsuz bir algı oluşmasına sebep olacak bu tür gayretler karşısında müminler olarak bizlere düşen, dinimize ve değerlerimize sımsıkı sarılmaktır. Bugün insanlığa karşı en önemli görevimiz, yüce dinimiz İslam'ı, hidayet rehberimiz Kur'an'ı, alemlere rahmet Peygamberimizi en iyi şekilde temsil etmektir, doğru tanıtmaktır. Unutmayalım ki biz bu uğurda gayret ettiğimiz müddetçe Allah'ın yardımı da bizimle beraber olacaktır."