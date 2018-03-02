Cuma Hutbesi’nde ‘haram’ işlendi

Cuma Hutbe’lerinde harama ve kamudaki haksızlıklara dikkat çekmediği yönündeki eleştirilerin hedefi olan Diyanet, dünkü Cuma Hutbesi’nde helâl ve haram kavramları üzerinden ticaret ahlâkını konu edindi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Cuma Hutbesi’nde, helâl kazanç duyarlılığının, kanaat, tevazu, dürüstlük ve insaf gibi erdemlerin gün geçtikçe zayıfladığı belirtildi. “İslâm’da Ticaret Ahlâkı” konulu Cuma Hutbesi’nde, İslâm’ın, alış veriş ve ticaret ahlâkına dair de birtakım ilkeler koyduğu belirtilerek, “Şüphesiz ticaret ahlâkının en önemli ilkesi kazancın helâl olmasıdır. Müslüman, sadece dünya kârına değil çok daha önemli olan ahiret yatırımına ağırlık verir ve kazancına haram bulaştırmamaya özen gösterir.

Yüce Allah’ın haram kıldığı şeyleri alıp satmaz. Helâl olmayan yollardan servet edinmez. Haksız kazançtan, faizden, karaborsacılıktan, kamu malına el uzatmaktan ve vergi kaçırmaktan uzak durur.

Ötekini yok eden, rakibini ortadan kaldırmaya çalışan tekelci ve fırsatçı bir anlayışı asla kabul etmez. Bencilliği değil, diğergamlığı şiar edinir. Kardeşim de kazansın anlayışıyla hareket eder.” ifadeleri kullanıldı. Ankara - aa