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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi vefat etti

28 Eylül 2018, Cuma 15:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın annesi Şaziye Oktay (83), İstanbul’daki evinde vefat etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vefat haberini memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesinde aldı. Oktay’ın, öğleden sonraki Yozgat programlarını iptal ederek İstanbul’a geçeceği öğrenildi.

Şaziye Oktay’ın cenaze namazı ve toprağa verilmesine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

OKTAY, İSTANBUL’A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, annesi Şaziye Oktay’ın vefat haberini aldığı Yozgat’ta programlarını iptal ederek İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı.

Cuma namazı için Çekerek ilçesinde camiye girdiği sırada annesi Şaziye Oktay’ın vefat haberini alan Oktay, cami çıkışında toplanan kalabalığa seslendi. Oktay, annesinin vefatı nedeniyle programını iptal etmek zorunda olduğunu belirterek, "Sizinle hasbihal etmek için gelmiştim. Önceden gelmek istedik. Programın yoğunluğundan dolayı biraz gecikmiştim, bugün de cenazemiz var. Dualarınızı bekliyoruz, anlayışınıza sığınarak bugünkü programı iptal etmek istiyorum. Sonrasında yine ziyaret borcumuz olsun" dedi.

Cami çıkışında, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, il yöneticileri ve vatandaşlar, Oktay'a başsağlığı diledi. Taziyeleri kabul eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, karayolu ile Ankara'ya buradan da İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı.

DHA

Etiketler: Fuat Oktay, İstanbul, Yozgat
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