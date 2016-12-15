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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Darbe Komisyonu dinlenme talebini neden onaylamadı?

15 Aralık 2016, Perşembe 16:43
TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP milletvekili Reşat Petek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın komisyonda dinlemesi üzerine ikinci kez verilen önergeyi oylatmadı.

Petek, CHP ve MHP’li üyelerin bu isimlerin geri sayıma geçen komisyonda dinlenip dinlemeyeceği konusunda ki sorulara yanıt vermedi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, önergeyi oylatmayan Petek’e, “İşte darbe budur, darbe olsaydı bu olacaktı” dedi. Komisyon Başkanı, tartışma ve itirazlara komisyonda dinlenecek davetliyi salona alarak son vermiş oldu.

Yurtta sulh konseyi muamması devam ediyor

Ayrıca  Darbe Komisyon’a bakanlıklardan gelen yanıtta, darbeyi gerçekleştiren Yurtta  Sulh Konseyi’nin kimlerden oluştuğuna ilişkin isimlerin bilinmediği bilgisi verildi. Savcılık geçtiğimiz günlerde konseyin en az 30 kişiden oluştuğu haberini vermişti.  15 Temmuz darbe girişiminde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına ‘darbe bildirisi’ yayınlayan ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin en az 30 tuğgeneral ve albaydan oluştuğu öne sürülmüştü. 

Etiketler: darbe, darbe komisyonu, 15 temmuz
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  • Emre gören

    16.12.2016 00:08:27

    Numan ne hoş söylemiş. Evet güneş Allahın izniyle doğacak

  • mustafa

    15.12.2016 19:08:25

    bu olanlar mizansen olma iddialarını güçlendiriyor. Kimden korkuluyor bu iki kişi o akşam ne görüştü.

  • numan

    15.12.2016 17:37:35

    Nasıl oluyorda her gün darbe olsaydı şöyle olacaktı böyle olacaktı deyip;onbinlerce insanı tutuklatıp içeri atanlar;gerçek darbe yapanların kim olduklarını bilmiyorlarmış.Araştırmaya gerek te yokmuş.Darbenin göbeğindeki isimlerin dinlenmesine gerek yokmuş.Eee o zaman geriye kim kalıyor:Darbeyi alakasız kişller yaptı ve alakasız halk önledi.Bırakın insanlarla dalga geçmeyi.Güneş doğacak ve herşey ayan beyan görülecek

Risale-i Nur Külliyatı

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