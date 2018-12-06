Demirtaş'ın avukatlarının tahliye talebi reddedildi

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, "Terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına istinaden yapılan tahliye başvurusunu kabul etmeyen Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yapılan itirazı reddetti.

AİHM'in kararı üzerine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinden tahliye talebinde bulunan Demirtaş'ın avukatları, talebin reddi üzerine bir üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçelerini yerinde buldu ve avukatların tahliyeye yönelik itirazını reddetti. Mahkeme, oy birliğiyle Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti. "Hüküm nihai nitelikte değil" AİHM, Demirtaş'ın tutukluluk sürecinin uzatılmasının yeterli hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu gerekçe göstererek serbest bırakılmasını istemiş, bunun üzerine Demirtaş'ın avukatları, "Terör örgütü yöneticiliğinden" yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinden müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulunmuştu. Talebi reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçesinde, ihlal kararı veren AİHM 2. Dairenin hükmünün nihai nitelikte olmadığına işaret etti. Hakkında 31 fezleke ile birleşen bir dosya bulunan Demirtaş'ın bunlardan sadece 9'u hakkında savunma yaptığı vurgulanan kararda, sanığın iddianamedeki suçlamaların tamamına ilişkin sorgusunun tamamlanmadığı belirtilmişti. "Sorgu aşaması bitmeden delillerin değerlendirilmesine geçilemeyeceği" hükmünün hatırlatıldığı kararda, Demirtaş'a yeterli imkan ve zaman tanınmasına rağmen savunmasını bitirmediği kaydedilmişti. Kararda ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamı için "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olması" gerekçesinin AİHM tarafından da kabul edildiği vurgulanmıştı. AA

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