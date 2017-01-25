Demokrasiden uzaklaştık, AB ilişkileri krize girdi

Türkiye’nin demokratik standartlara sırt çevirip Avrupa Birliği ile derin bir krize girdiğini verileriyle gözler önüne seren Bağımsız İletişim Ağı Medya Gözlem Raporu durumun vahametini ortaya koydu.

1 Ocak 2017 itibariyle 131 gazeteci cezaevinde; 7’si gazeteci 28 kişi “Erdoğan” sanığı; 54 gazetecinin mal varlığına el konuldu; 12 kez yayın yasağı kararı verildi; KHK ile 24 medya organı kapatıldı. Türkiye, başta medya ve ifade özgürlüğü olmak üzere, demokratik standartlara sırt çevirmesi üzerine 15 yıllık üyelik müzakereleri yürüttüğü ve stratejik ortaklık geliştirdiği Avrupa Birliği ile derin bir krize girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlık koltuğuna taşımak için Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Anayasa değişikliği görüşmelerini yeterli gören hükümet, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine Olağanüstü Hal (OHAL) ilan ettikten sonra Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yoluyla medya organlarını kapattı. Bununla da kalmadı, kapatılan medya organlarına, tutuklanan gazetecilere hak arama yollarını da kapattı.

Görmezden geliyorlar

Ekim-Kasım-Aralık 2016 dönemini kapsayan Medya Gözlem Raporu, uluslararası ve ulusal gazetecilik örgütleri, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve BM’nin yoğun itirazlarına karşın hükümetin, 131 gazetecinin hapishanelerde bulunmasını, 229 gazetecinin toplam 11 müebbet ve 2 bin 584 yıl 6 ay hapis istemiyle yargılanmasını, haberciliğin üç ayda 12 yayın yasağıyla susturulmasını görmezden geldiğini gösteriyor.

İfade özgürlüğü hakkı çiğneniyor

Bianet.org’da yayınlanan rapora göre iktidarın güvenlik politikaları adı altında eleştirel haberciliği yok etme çabasına işaret ediyor. Rapor, Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 299. Maddesini meşr ûlaştıran Anayasa Mahkemesi’nin de, “dünyanın en büyük gazeteci cezaevi” haline gelen Türkiye’de ne darbe girişimi sonrasında tutuklanan ne de genelde ifade özgürlüğü hakkı çiğnenen gazetecilerin haklarını koruma yönünde altı aydır tek bir karar almadığını gözler önüne seriyor. Medya Gözlem Raporu’nda “öldürülen gazeteciler”, “hapisteki gazeteciler”, “saldırı, tehdit ve engellemeler”, “soruşturmalar, açılan-süren davalar, kararlar”, “hakaret, kişilik hakları ve tazminat davaları”, “yasaklamalar, kapatmalar, toplatmalar”, “Anayasa Mahkemesi”, “AİHM” ve “RTÜK” gibi bölümler yer alıyor.

12 yayın yasağı, 24 kapatma, İnternet kesintisi…

Ekim-Kasım-Aralık 2016 döneminde en az 12 yayın yasağı veya geçici yayın yasağı kararı verildi. 8 İnternet haber sitesi sansür edildi. KHK ile 24 medya organı kapatıldı. 54 gazetecinin mal varlığına el konuldu. Uluslararası medyadan iki gazeteciye Türkiye’ye giriş yasağı veya sınırdışı uygulandı. 1 gazetecinin sürekli basın kartı yenilenmedi; 2’sinin basın kartı iptal edildi. HDP’li yetkililer tutuklanırken İnternet haberciliğini de derinden etkileyen bölgesel elektrik kesintileri yaşandı. Red Hack soruşturmasında dropbox gibi bulut depolama servislerine sansür geldi. 1 tabela, 2 eyleme yasak getirildi. Ayrıca, beş sansür olayı daha yaşandı.

İşten çıkarılacak işçi kalmadı

Ekim-Kasım-Aralık 2016 döneminde 7 gazeteci ve medya çalışanı işten çıkarıldı veya işten çıkmak zorunda bırakıldı. OHAL sonrası da 170’i aşkın medya organının kapatılmasıyla 2 bin 500’ü aşkın medya çalışanı işsiz kalmıştı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti son bir yılda 10 bine yakın çalışanın işinden edildiğini bildirdi. Yerlerini koruyan, düşüncelerinden taviz vermek istemeyen habercilerse yoğun bir oto-sansür altında görev yapmaya devam ediyorlar. Geçen yılın aynı döneminde en az 213 gazeteci ve medya çalışanı işten çıkarılmış veya işten çıkmaya zorlanmıştı. Bu rakam, tüm 2015 yılı için 348 oldu.

OHAL: 4’ü yabancı 41 gazeteciye gözaltı

Ekim-Kasım-Aralık 2016’da, 21’i KHK ile kapatılan medya organlarında çalışmış olanlar, 4’ü de uluslar arası medya temsilcisi olmak üzere toplam 41 gazeteci ve medya çalışanı gözaltına alındı. Geçen yılın aynı döneminde, 34 gazeteci ve medya çalışanı gözaltına alınmış; 1’i ters kelepçe takılarak gözaltı girişimi yaşamıştı. 2015 tamamında bu sayı 120 idi.