Demokrasiye gölge düşürdüler

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi 24 Haziran 2018 seçimlerinde yaşanan ihlalleri raporlaştırdı, olaylardan başlıcaları şu şekilde:

Sahte yaka kartları

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kendilerini görevli olarak tanıdan birtakım kişilerde ‘Seçim Görevlisi Tam Erişim’ yazılı yaka kartları olduğunu belirten Dernek yaşanan bu olayı şu şekilde aktardı: “Üzerinde İçişleri Bakanlığı ibaresi bulunan ‘Seçim Görevlisi Tam Erişim’ bilgisini içeren yaka kartlarının sivil ve resmi polisler ile sivil vatandaşlar tarafından taşındığı görülmüştür. Bu durumun seçimleri manipüle etmeye dönük girişim olma ihtimali yüksek olduğundan konu YSK’ya intikal ettirilerek acil tedbir alması istenmiştir. YSK başvurumuzu kabul etmiştir.”

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Türkiye sandığa koştu

Nefeslerin tutulduğu 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri farklı görüntülere sahne oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen seçimde vatandaşlar itidal çağrısında bulundu ve demokrasi vurgusu yaptı.

10 km yürüdüler

Hakkari merkez ve ilçelerine bağlı 134 köy ve mahalledeki sandıkların 38 köyde birleştirilmesi nedeniyle, cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oy kullanmak isteyenleri zora soktu. Sandığın kurulmadığı Oğul, Ağaçdibi, Çimenli ve Ceylanlı köylerinde yaşayan vatandaşların bir kısmı araçlarıyla oy kullanacakları Üzümcü köyüne gelirken, imkanı olmayanlar ise yürümek zorunda kaldı. Oğul köyü Muhtarı Behçet Ege, köylerinde 106 seçmenin bulunduğunu, bu seçmenlerle birlikte Üzümcü’ye gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Yolllarımız daha önce kapalıydı. Seçim nedeniyle bir gün süreyle açılmış. Biz barış ve huzur istiyoruz. Bundan sonra ülkemiz için, Türkiye için hangisi hayırlısı ise Allah ona nasip etsin” dedi. Eşi ile birlikte Ceylanlı Köyü’nden Üzümcü köyüne gelerek oylarını kullandıklarını belirten Zübeyir Didin ise sıcaklardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

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Suruç’tan iptal çağrısı

Suruç’taki seçimler iptal edilmeli diyen dernek görevlileri şu açıklamalarda bulundu: “Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde AKP Şanlıurfa milletvekili ve adayı İbrahim Halil Yıldız’ın silahlı korumaları eşliğinde Suruç Atatürk ve Cumhuriyet ilkokulları ile GAP Anadolu Lisesine giderek oradaki seçmenleri tehdit ettiği, bazı sandıklarda seçmenlerin cep telefonlarına el koyduğu, HDP’li sandık üyelerini darp ettiği ve blok oy kullandırttığı yönünde güçlü iddialar bulunmaktadır, Suruç ilçesi Süleyman Şah ilköğretim okulu 1068 sayılı sandıkta aynı anda çok sayıda kişinin oy kullandığı bilgisi gelmiştir. Suruç İlçesi Hürriyet ilköğretim okulu 1111, 1112 ve 1109 nolu sandıklarda blok oy kullanıldığı, bu okula sabah saatlerinde İbrahim Halil Yıldız ve 200’e yakın silahlı koruması ve polisin içeri girip herkesi dışarıya çıkardığı bilgisi gelmiştir. Ayrıca Suruç’ta çok sayıda oy pusulasının yer aldığı çuvalların ele geçirildiği öğrenilmiştir. Suruç’ta Vali Ziya Çöker Ortaokulunda 1117 Nolu sandıkta oy pusulası ve zarflarının bittiği söylenerek seçmenlerin geri gönderildiği bilgisi gelmiştir. Suruç Bilge İlköğretim Okulu bahçesindeki araçlarda çok sayıda oy pusulası ele geçirilmiştir. Suruç ilçesinde dün yaşanan olaylar bu ilçede adil ve dürüst seçim ilkesinin ayaklar altına alındığı, seçmen iradesine müdahale edildiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, YSK’nın bu ilçedeki seçimleri iptal ederek bir başka zamanda yapılmasını sağlaması ve bu arada geçen sürede olayları gerçekleştiren ve sebep olanlar hakkında adli ve idari soruşturma yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.”

Diyarbakır da karıştı

Diyarbakır ili Bağlar İlçesi Mesut Yılmaz ilköğretim okulunda elinde boş zarflarla gezen bir şahıs sandık görevlileri tarafından yakalanarak polislere teslim edildi. Aynı ilçede Akkoyunlar ilköğretim okulunda çok sayıda mühürsüz oy pusulası yakalandı. Benzer şekilde, Yunus Emre ilköğretim okulunda AKP’li görevliler dışında sandık görevlilerinin okula alınmadığı, itirazlardan sonra diğer partilerin görevlilerinin alındığı bilgisi edinildi. Diyarbakır İli Eğil ilçesi Yukarıhandan köyünde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle oy kullanma işlemine ara verildi. Diyarbakır ili Çınar ilçesi Çataltarla köyünde korucuların halka oy kullandırtmadığı belirtildi.

Müşahitlere saldırdılar

Ankara’nın Sincan İlçesindeki Özkent Akbilek İlkokulu’nda, “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atan grup, Oy ve Ötesi müşahitlerine saldırdı. Saldırının Oy ve Ötesi müşahitlerinin, yaşlı bir yurttaşın oy kullanması sırasında sandık görevlilerinin kabine girmesine itiraz etmesi üzerine meydana geldiği belirtildi.

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AGİT: Gözlem yapamadık

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Heyeti, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, sınırdaki yerleşim yerlerinde güvenlik nedeniyle gözlemci bulunduramadıklarını açıkladı. GİT Heyeti Başkanı Büyükelçi Audrey Glover, Ankara’da Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu’nda ilk seçim günü gözlemlerini gerçekleştirdi. Kendisine AGİT Heyeti Sözcüsü Thomas Ryder da eşlik etti. Avrupa Parlamentosu’ndan kendilerine temsilciler katıldığını da hatırlatan Glover, Türkiye’ye girişlerine izin verilmemiş olan Türk kökenli Avrupalı parlamenterler konusunda ise soru kabul etmedi. Glover, şu anda Türkiye’de Avrupalı gözlem heyeti kapsamında 330 kişilik bir ekibin çalışma yapmaya gayret ettiğini açıkladı.

Fransızlar serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin akreditasyonu bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadığı halde kendisini gözlemci olarak tanıtan biri Türk asıllı 3 Fransız, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu merkeze bağlı Cumaçay köyünde AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini gözlemci olarak tanıtan biri Türk asıllı 3 Fransız, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirilmişti. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ifadeleri alınan şahıslar, akşam saatlerinde serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığının çıkışında, Türk asıllı Fransız Hülliya Turan, Christine Jeanne Camille ve Pascal Ange, kendilerini almaya gelen araçla ayrıldı.

Seçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Giresun’un Doğankent ilçesinde oy kullanıp Sivaslı Yaylası’na dönüş yoluna geçenleri taşıyan Cemal Turan idaresindeki 28 M 8017 plakalı minibüs, Kürtün ilçesine bağlı Çıkrıkdüzü mevkisinde karşı yönden gelen araca yol verdiği sırada dereye devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü Turan, 2’sinin çocuk olduğu öğrenilen Emine, Osman ve Ayşe Yiğit, Kemal, Saniye, Fadime ve Hacer Karadeniz, Hamza, Ümmühan, Resul ve Havva Turan ile Şükriye Coşkun, Emine Yaşar ve Serkan Atalay yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Regol: Seçim şiddetle geçti

Diyarbakır’a giden Fransa Yeşiller Partisi Sözcüsü Sandra Regol polisler tarafından engellendiklerini söyledi. Regol, şunları belirtti: “Partimin diğer üyeleriyle beraber Diyarbakır’a geldik. Geliş amacımız daha çok seçimlere ilişkin bir rapor hazırlayıp Avrupa’ya götürmek içindir. Buraya gelişimiz bizim açımızdan çok önemlidir. Burada yaşadıklarımız bizim için normal şeyler değil. Bu şekliyle demokratik uygulamalar olmadığını söyleyebilirim. Diyarbakır’da yaşanan seçim atmosferi şiddet altında geçtiğinden dolayı gerçekten şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Zaten bizim partilerimiz her zaman Erdoğan diktatörlüğünü eleştiren açıklamalar yapıyorlar. İstanbul’da doğan bir senatörümüz sürekli Türkiye siyasetini aktarıyor. O yüzden de Türkiye’de yaşananlardan haberdarız.”

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Ankara’da oy hırsızlığı

Ankara Öğretmen Necla Kızılbaş Ortaokulu’nda, dün saat 18.15’te AKP sandık görevlisi kartıyla sandıkları dolaşan bir kişinin oy tutanaklarını alarak kaçmaya çalıştığı iddia edildi. Aynı şahsın yaklaşık bir saat önce Sinan Caddesi üzerinde bulunan Gökçe Karataş İlkokulu’nda CHP’li sandık görevlileriyle tartışmaya girdiği öğrenildi. Öğretmen Necla Kızılbaş Ortaokulu’ndaki CHP sandık görevlilerinin aktardığına göre, şahıs sandık sayım tutanakları ile kaçmaya çalışırken CHP sandık müşahitleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Polis, şahsı, sandık görevlileri için tahsis edilen resmi plakalı bir otobüse aldı. Olayın duyulması üzerine okul önünde toplanan seçmenler protesto etti. Saat 19.30’da okul önüne takviye polis kuvveti çağrıldı ve okulun önünün boşaltılması istendi. Halk okul önünü terk etmeyerek polisin tavrını protesto etti. Takviye polis kuvvetinin gelmesinin ardından, olay yerine gelen bir grup, şahsı koruma altına almaya çalıştı ancak halkın protestosu üzerine olay yerinden ayrıldılar.

AKP’li başkandan oy fotoğrafı

Gaziantep İslahiye Belediye başkanı Kemal Vural kullandığı oyu WhatsApp yoluyla paylaştı. AKP ‘li Belediye başkanı “Sabah erkenden oyumuzu kullandık siftah bizden bereketi Allah’tan” dedi. Kanuna göre, seçmenlerin oy verme yerine cep telefonu, görüntü kaydedici vb. cihazlarla girmesi yasak. Yüksek Seçim Kurulu genelgeleri ve 298 sayılı Seçim Kanunu’na aykırı olarak oy pusulasının görüntüsünü çeken ve bunu sosyal medyada paylaşanların tespiti halinde 250 TL’ye kadar idari para cezası kesilmekte ve kullanmış oldukları oy geçersiz sayılabilmektedir. Yasanın 130’ncu maddesine göre, bu kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilir. 298 sayılı Kanun’da “Seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir.” hükmü yer alıyor.

Oy çuvalları da yandı mı?

Niğde Adliyesi’nde oy pusulalarının teslim işlemlerinin yapıldığı yerin alt katındaki bodrum katta bulunan nezarethanede henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen seçim görevlileri, pencerelerin demir parmaklıkları kesilerek tahliye edildi. Seçim işlemlerinin yapıldığı yerin kapısı kilitlendi. Daha sonra, oy pusulalarının bulunduğu torbalar, seçim görevlileri nezaretinde binadan çıkartıldı. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Oylar İYİ Partiye gitti

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin paylaşılan verileri değerlendirdi. Ağırdır, CHP’nin metropolleşmiş bazı kentlerde bazı oylarını İYİ Parti’ye kaptırdığını ifade etti. Bir televizyon kanalında konuşan Ağırdır, “CHP’nin muhalefetinden memnun olmayan kentli seçmen, oyunun rengini değiştirmiş” dedi.

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Seçime kan bulaştırdılar

Erzurum’un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi’nde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada, İyi Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ve Agit Yazan isimli bir vatandaş vefat etti. Hadiseyle ilgili konuşan İyi Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Dumlu, olayı doğrulayarak Durmaz’ın naaşının hastaneye getirildiğini belirtti. “İlçe başkanımız ile karşı taraf husumetli” diyen Dumlu, şunları aktardı:” Oy kullanma sırasında okul önünde karşı karşıya geliyorlar. Çatışma başlıyor. Karşı taraftan da ölen var bizim ilçe başkanımız da rahmetli oluyor. Şu an ölü sayısı 2. İlçe başkanının cenazesi otopsi için Erzurum’a getirildi. İki aile de büyük aileler, aşiret. İlçede geniş güvenlik önlemi var. 4 yıl önce karşı taraf ilçe başkanının babasını vurup, rahmetli etmiş. Ondan dolayı husumet var. Bu husumetten dolayı devlet bunları başka bir tarafa yerleştiriyor. Oy için bunlar tekrar bir araya gelmiş. Çatışma çıkıyor. Başkanımız 50 yaşlarında evli, çocukları var.”