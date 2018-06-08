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8 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Demokrat Partili gençler hızlı başladı

08 Haziran 2018, Cuma 10:57
Uzun zamandır yan kuruluşları aktif olmayan Demokrat Parti'de, seçim heyecanıyla birlikte yeniden yapılanma sürecine de geçildi.

Gençlik Kolları Genel Başkanı Polat Üründül öncülüğünde yeniden bir araya gelerek çalışmaya başlayan gençler, manifestolarını da açıkladılar. Demokrasiye, milli ve manevi değerlere, özgürlüğe ve vatanseverlik duygusuna atıfta bulunulan manifestoda en çok; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler olunması gerektiğine yapılan atıf dikkat çekiyor.

Demokrat Gençler, manifestolarında ana prensipler belirlediklerini ve bu prensiplerin liberal ekonomi, insan hakları, kültürel muhafazakarlık olduğunu belirtiyor.

Manifestonun yazıldığı başkanlık divanı toplantısında bir de basın açıklaması yapan gençler;

Millet İttifakı'nın parçası olmaktan gurur duyduklarını, İlk turda İYİ Parti ve Meral Akşener'in, ikinci turda ittifaktan en fazla oy alan adayın seçimi kazanabilmesi için mücadele vereceklerini söylediler.

Son zamanlarda CHP, İYİ Parti ve SAADET Partililere yönelik saldırıların artmasından endişe duyduklarını da belirten gençler, Genel Başkanları Gültekin Uysal'ın aday olduğu Afyon ili haricinde saha çalışmalarına tek başlarına çıkmayacaklarını, ana kademe il ve ilçe teşkilatlarının plan ve yönlendirmeleriyle hareket edeceklerini ilan ettiler.

Şiddet olaylarına karışmanın, partilerinin köklü geleneğine yakışmayacağını belirten Demokrat Parti'nin genç yüzleri, açıklamalarını aşağıdaki sözlerle tamamladılar;

“24 Haziran veya 8 Temmuz'un ardından Sırat-ı Mustakim'de buluşup, kalbi nefret yerine sevgiden geçen insanlarla zafer kutlamayı diliyoruz”.

DP Gençlik Kolları'nın yaptığı ilk toplantıda, Başkanlık Divanı'nın Genel İdare Kurulu ile yaptığı istişare sonucu Bölge Koordinatörleri de belirlendi.

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Etiketler: demokrat parti, seçim, 24 haziran, millet ittifakı, demokratlar
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