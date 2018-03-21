Deniz Bölükbaşı vefat etti

Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat etti.
Bölükbaşı kanser tedavisi görüyordu. Kronik rahatsızlıkları dolayısıyla bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören eski diplomat ve siyasetçi Deniz Bölükbaşı, dün sabah saatlerinde öldü.
İlk tören Meclis’te
Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı için bugün TBMM’de tören düzenlenecek. Bölükbaşı’nın cenazesi, TBMM’deki törenin ardından, Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Cebeci Asrî Mezarlığı’nda defnedilecek. Ahmet Deniz Bölükbaşı, MHP’den 23. Dönem’de Ankara Milletvekilliği yapmıştı.