Deniz Bölükbaşı vefat etti

Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat etti.

Bölükbaşı kanser tedavisi görüyordu. Kronik rahatsızlıkları dolayısıyla bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören eski diplomat ve siyasetçi Deniz Bölükbaşı, dün sabah saatlerinde öldü. İlk tören Meclis’te Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı için bugün TBMM’de tören düzenlenecek. Bölükbaşı’nın cenazesi, TBMM’deki törenin ardından, Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Cebeci Asrî Mezarlığı’nda defnedilecek. Ahmet Deniz Bölükbaşı, MHP’den 23. Dönem’de Ankara Milletvekilliği yapmıştı.

Okunma Sayısı: 21

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.