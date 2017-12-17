DEÜ'deki soruşturmada Prof. Dr. Mağden görevden alındı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, "hastanelerine bağışlanan iki kadavranın izinsiz ve gizli bir şekilde özel bir üniversiteye gönderildiği" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde DEÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden’in görevden alındığını bildirdi.

Kadavraların başka hastaneye gönderildiği iddiasına ilişkin açıklama yapan Çelik, konunun kendi rektörlük dönemi öncesinde olduğunu, o dönem olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Kadavraları başka hastaneye gönderdiği ileri sürülen DEÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden’in kadavraların kendisine ait olduğunu savunduğunu aktaran Prof. Dr. Çelik, "Soruşturma geçen hafta tamamlandı. Prof.Dr. Mağden anabilim dalı başkanlığı görevinden alındı." dedi. AA

Okunma Sayısı: 1005

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.