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25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Dev organizasyona Türkiye ev sahipliği yapacak

25 Kasım 2018, Pazar 12:45
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de helal ürün pazarında gıda ve kozmetik sektörünün ön plana çıktığını söyledi.

Bunların yanı sıra helal turizm, finans, enerji, yönetişim gibi İslam dünyasının hassasiyet gösterdiği alanların da bulunduğuna işaret eden Pekcan, "helal pazarı"nın dünyada 4 trilyon dolarlık bir ekonomiyi kapsadığını bildirdi.

Pekcan, dünyada 400 civarında helal belgesi veren kuruluş bulunduğunu ancak bu şirket ve kuruluşları akredite eden bir çatı yapı olmadığını dile getirdi.

Ticaret Bakanlığının ilgili kurumu HAK'ın kısa bir süre önce helal belgelendirme piyasanın düzenlenmesi ve ortak bir dil oluşturulması amacıyla faaliyete geçtiğini anımsatan Pekcan, kurumun helal belgesini bizatihi kendisinin düzenlemeyeceğini, bu belgeleri veren kuruluşları yetkilendirerek, onları denetleyeceğini ifade etti.

"Dünyada kabul gören yeknesak bir yapıyı tesis edecek"

Pekcan, HAK'ın küresel ölçekte bu boşluğu doldurmayı, helal belgesi veren kuruluşları akredite ederek küresel çapta bir merkez olmayı hedeflediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Vereceği akreditasyon karşılığında ülkeye döviz kazandırmayı, ihracatın önündeki belge engelini kaldırmayı amaçlayan HAK, 4 trilyon dolarlık helal pazarında akreditasyon hizmetinde merkez ve lider konumda olmayı amaçlıyor. Dünyada helal belgelendirme pazarı parçalı ve dağınık bir yapıda bulunuyor. HAK, helal belgelendirme alanındaki parçalı ve dağınık yapının yerine, dünyada kabul gören yeknesak bir yapıyı tesis edecek bir sistemin kurulmasına katkı sağlayacak. HAK, 'İslam kurallarına göre şu haramdır, şu helaldir.' diye bir standart getirmeyecek. Bu kurumun asıl görevi İİT tarafından oluşturulan uluslararası standart belgelerini vermek isteyen kurum veya şirketleri akredite etmek olacak."

Dev organizasyona Türkiye ev sahipliği yapacak

Dünyanın en büyük ve etkili helal fuarı olma özelliğini taşıyan 6. İİT Helal Expo'ya ve Dünya Helal Zirvesi 2018'e bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını hatırlatan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 29 Kasım-2 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek fuara 70'i aşkın ülkeden üst düzey kurum ve kuruluş yetkililerinin, bilim insanlarının, iş dünyasından temsilcilerin katılacağını bildirdi.

Pekcan, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek fuara, başta gıda olmak üzere, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve moda gibi ilgili birçok sektörden 250'nin üzerinde uluslararası firmanın katılımının beklendiğini söyledi.

Bakan Pekcan, HAK'ın da söz konusu fuarda akreditasyon hizmetinde ilk defa küresel çapta vitrine çıkacağını kaydetti.

Ana tema "Helal ve Sağlıklı Yaşam: Sürdürülebilirlik ve Farkındalık"

Zirve ve fuara 5 bini yabancı olmak üzere toplamda 40 bini aşkın ziyaretçinin katılması bekleniyor. Organizasyonun bu seneki ana teması "Helal ve Sağlıklı Yaşam: Sürdürülebilirlik ve Farkındalık" olarak belirlendi.

Fuarda Türkiye, İran, Avusturya, Sri Lanka, Kosova, Fransa, İngiltere, Hollanda, İspanya, Hindistan, Malezya, Güney Kore, Gana, Bangladeş, Nijerya, Kamerun, ABD, Hırvatistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Somali, Libya, Afganistan, Tayland, Filistin, Rusya, Fas, Sierra Leone olmak üzere 27 ülkeden 150'si yerli, 100'ü yabancı 250 firma ürünlerini sergileyecek.

Yusuf İslam da konuşmacılar arasında

Organizasyonda 300'e yakın B2B görüşmesi ve "Dünya Helal Zirvesi 1. İslam Ülkeleri Aşçılar Kupası" etkinliği gerçekleştirilecek.

Zirvedeki bilimsel konferansta, helal gıda, et ve kesim çalışmaları, helal eczacılık, laboratuvar ve helal belgelendirme, helal tedarik zinciri, helal hayvan yemi ve helal deri ürünleri konuları ele alınacak. Oturumlarda helal turizm, üretim ve yatırımda İslami finansın önemi, helal farkındalık ve sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımı da masaya yatırılacak.

Ayrıca, dünyaca ünlü İngiliz Müslüman müzisyen ve hayırsever Yusuf İslam (Cat Stevens) ilk defa Dünya Helal Zirvesi'nde konuşmacı olarak yer alacak.

AA

Etiketler: Helal Expo
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