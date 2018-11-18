Diğer KHK’lılar ne olacak?

KHK’lı hekimlere doğrudan çalışma imkânı tanınırken gözler diğer meslek gruplarından KHK ile ihraç edilenlere çevrildi. Diğer KHK’lılara da çalışma izni verilecek mi?

Sağlık alanıyla ilgili geçtiğimiz hafta Meclis’te görüşülüp kabul edilen kanun, OHAL KHK’sı ile ihraç edilen hekimlere doğrudan, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle göreve başlatılmayan yeni mezun hekimlere ise 450 gün bekleme süresinin ardından özel hastanelerde çalışma imkanı tanıdı. Gözler şimdi özel üniversitelerde ve okullarda çalışma izin verilmeyen KHK’lı öğretmenler ve akademisyenler ile diğer meslek gruplarında aynı sorunu yaşayanlara çevrildi. Hekimlik dışındaki mesleklerden KHK’lıların özel sektörde neden çalışamadığı sorusuna yanıt aradık.

Akademisyenler neden özel sektörlerde çalışamıyor?

Doktorlarla ilgili düzenlemenin ardından KHK ile ihraç edilen pek çok kamu çalışanı, sosyal medya hesaplarından diğer meslek gruplarıyla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını sordu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden KHK ile ihraç edilen akademisyen Prof. Dr. Ülkü Doğanay sosyal medya hesabından, “KHK’lı hekimlerin özel hastanelerde çalışması serbest. Peki KHK’lı akademisyenler neden özel üniversitelerde çalışamıyor? Mesela KHK’lı bir tıp profesörü bir özel üniversitenin hastanesinde çalışabilecek ama diğer branşlardan olanlar özel üniversitelerde çalışamayacak. Neden?” paylaşımını yaptı. Gazete Duvar’ın haberine göre, 19 Mayıs Üniversitesi’nden ihraç edilen araştırma görevlisi Ali Rıza Güngen ise yaptığı paylaşımda, “Atılmış akademisyenlerin çalışma yasağı da kalkacak. Zaman alacak ama kalkacak… Daha doğrusu biz kaldıracağız” ifadelerine yer verdi.

Gergerlioğlu: Susmasınlar!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, özel okullarda çalışırken KHK ile kurumu kapatılan ve çalışma izinleri iptal edilen öğretmenlerin durumunu Milli Eğitim Bakanlığı’na soru önergesiyle sormuş geçtiğimiz ekim ayında ise cevap almıştı. Bakanlık çalışma izni iptal edilen öğretmenlerin sayısının 19 bin 962 olduğunu belirterek haklarında açılan davalardan beraat edenlere çalışma izinlerinin iade edildiğini açıklamıştı. İhraç edilen farklı meslek gruplarından KHK’lılarla ilgili bakanlıklara çalışma haklarının geri verilmesi için başvuru yaptıklarını belirten Gergerlioğlu çabalarının devam ettiğini söyledi.

Hep birlikte haklarımıza sahip çıkalım

KHK’lı diğer meslek gruplarından kişilere ne olacak sorusunun cevabının önümüzdeki günlerde yanıt bulacağını belirten Gergerlioğlu, “Yakın dönemde KHK’lıların özel sektörde çalışma hakkı elde edebilmeleri için olumlu adımların atılacağını düşünüyorum. Öğretmenler ve diğer meslek grubundan olanların bu yönde baskı yapması gerekiyor. KHK ile ihraç edilen doktorların çalışma haklarının ellerinden alınması yönündeki teklif komisyondan geçtiği halde her şey bitmedi demiştim. ‘Bitti bu iş’ yorumlarına rağmen genel kurulda geri adım atıldı. Bu yaptıkları işin emrivaki, zoraki olduğunu onlar da biliyorlardı ve yürümedi.

Diğer meslek grubu mensubu kişiler belli bir süre geçtiği için suskunlar. Susmasınlar. Hep birlikte haklarımıza sahip çıkalım. Bu herkese bir moral olsun. Hepsinin ruh halini çok iyi biliyorum. İyimser bir hava yaratmak gerekiyor. Öbür türlü hiçbir şey yapılamıyor. Azmin zaferini doktorlarda gördük ve diğer meslek grubundaki arkadaşların taleplerini dillendirmeleri noktasında sonuç alabileceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

Profesörüne pazarcılık yaptıran Türkiye

Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu’nda KHK ile ihraç edilenlerin özel sektörde iş bulamadıklarına vurgu yaparak, “Profesörüne pazarda pazarcılık yaptıran, sağlık emekçisine hamallık yaptıran bir Türkiye oluşturdunuz” açıklamasında bulundu. Önceki gün sağlık alanındaki torba teklifin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde konuşan Gergerlioğlu, “KHK’li doktorlardan birisiyim. KHK’li doktorlar adına konuşacağım. Sadece doktorlar değil, öğretmenler, hukukçular, akademisyenler ve diğer meslek grupları özelde çalıştırılmıyor, çok büyük bir hak ihlali var” dedi.

‘Hocam, hamallık yapıyorum’

KHK ile ihraç edilen Abdülhalim Bitkin isimli bir sağlık teknikeri ile yaptığı görüşmeyi aktaran Gergenlioğlu, “Arkadaşımız, mezuniyetten sonra iki yıldır güvenlik soruşturması sonucunu bekliyor ve çalışamıyor. Kendisine sordum, ‘Abdülhalim çalışamıyorsun, ne yapıyorsun, nasıl geçiniyorsun?’ ‘Hocam, hamallık yapıyorum’ dedi” ifadelerini kullandı. Öte yandan bir başka KHK’li akademisyenin de iş bulamadığı için akademi dışında iş aradığını ancak KHK’li olmasını nedeniyle iş bulamadığını belirten Gergerlioğlu, akademisyenin yaşadıklarını, “Ardından, tıp dışı bir akademisyen, çeşitli fabrikalara giderek çalışmak istemiş, ancak ‘Hocam, sen çok iyi bir akademisyensin, Amerikalarda eğitim görmüşsün ancak KHK’lısın, seni çalıştıramayız’ denmiş. Parasız kalınca, malını mülkünü satmış iki yıl boyunca. ‘Onlar da bitince ne yaptın hocam?’ dedim. Dedi ki, ‘Şu anda pazarda pazarcılık yapıyorum” ifadeleriyle dile getirdi.