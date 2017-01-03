Dinçer: Başkan değil, Meclis güçlenmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık görevini üstlendiği dönemdeki ilk Başbakanlık Müsteşarı olan Ömer Dinçer Habertürk’te kaleme aldığı yazısında Meclisin gücünü arttırmanın yolları aranmalıdır dedi.

İstişarenin önemine dikkat çeken Dinçer şu satırları kaleme aldı, “AK Parti ‘Yeter, söz milletindir’ diyen bir geleneğin devamıdır. Hatta bu ilkeyi yetersiz gördüğü için iktidarı süresince “Karar milletindir” diyerek demokrasi mücadelesi vermiştir. Ayrıca İslam toplumları için Meclis istişarenin yapılabildiği ‘şûra’ kabul edilir. Öyleyse, uzun vadede milletin egemenliğini pekiştireceği için Meclis’in gücünü artırmanın yolları araştırılmalıdır. “

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