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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İhsan Şenocak açıklaması

29 Ekim 2017, Pazar 20:08
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, bir personelin açığa alınması nedeniyle sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında hakarete ve tehdide varan yorumlara ilişkin açıklama yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek görevlerini yerine getirdiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, bir personelimizin soruşturmanın selameti açısından açığa alınması nedeniyle sosyal medyada ve birtakım basın yayın organlarında Başkanlığımıza yönelik hakarete ve tehdide varan yorumlar yapıldığı üzülerek müşahede edilmiştir. Bu soruşturma nedeniyle toplumda büyük bir saygınlığı bulunan ve milletimizin göz bebeği olan güzide teşkilatımızın haksız ve mesnetsiz eleştirilerle yıpratılması asla kabul edilemez."

AA

Etiketler: diyanet işleri başkanlığı
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  • Vatandaş

    29.10.2017 22:47:26

    Keşke dediğiniz gibi "toplumda büyük bir saygınlığı ve milletimizin gözbebeği"olan bir kurumumuz olsa şu DİYANET. Ama nasıl olsun ki mabedimiz camilerimiz diyoruz,imamımız hocamız diyoruz camimize gidiyoruz.Birde hutbe de minberde imamımız veryansın siyasi açıklamalar ve siyasi övgüler.Her yer böyle sanırım

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