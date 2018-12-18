Doğu Türkistan için yürüyorlar

Çin’in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen 12 kişiden oluşan Doğu Türkistanlı grup, Kocaeli’ye geldi.

İstanbul’dan önceki gün yola çıkan ve geceyi İzmit’te geçiren grup, dün sabah saatlerinde ellerinde Doğu Türkistan bayraklarıyla yeniden yürüyüşe geçti. Başkente kadar yürümeyi planlayan grup, TBMM’ye giderek ve siyasi partileri ziyaret ederek seslerini duyurmayı hedefliyor. Yürüyüşe katılan Muhammed Emin Yiğitoğlu, 16 sene önce Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye geldiğini, şu anda İstanbul’da ikamet ettiğini söyledi. Kadıköy’den 9 kişi olarak yola çıktıklarını ve yürüyüş sırasında bu sayının 12’ye yükseldiğini belirten Yiğitoğlu, Çin’in Doğu Türkistanlıları çoluk çocuk demeden toplama kamplarına götürdüğünü söyledi. Yiğitoğlu, 65 yaşındaki annesinden haber alamadığını dile getirerek, “Arkadaşlar da aynı durumda. Birinin karısı, birinin kızı, birinin torunundan hiç haberi yok. Biz bu duruma ses çıkarmak istiyoruz. Türkiye’ye, dünyaya ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak için yola çıktık. Burada büyük bir katliam var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ederim, bu zulme ‘dur’ desin.” diye konuştu.