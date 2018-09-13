Doktorlara Çakıcı gözaltısı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Yüksek İhtisas Hastanesi’nde evrakta sahtecilik iddiası üzerine başlatılan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evrakta sahtecilik yaptıkları ileri sürülen ve aralarında eski başhekim T.A.’nın da bulunduğu 21 doktoru gözaltına aldı. Gözaltıların Alattin Çakıcı’ya sahte sağlık raporu verilmesiyle ilgili olabileceği belirtiliyor. Türk Tabipler Birliği (TT) tarafından incelenen söz konusu ‘belge’nin içerik ve şekil olarak tıbbî rapor olmaktan çok uzak olduğu belirtilmiş ve Sağlık Bakanlığı’ndan konunun aydınlığa kavuşturulması talep edilmişti.

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