Dualar birlik için

İSLAM DÜNYASI RAMAZAN BAYRAMINI İDRAK ETTİ. CAMİLERE KOŞAN MÜ’MİNLER İNSANLIĞIN HUZUR VE MUTLULUĞU İÇİN ALLAH’A YALVARDI. İHTİLAFLARIN SONA ERMESİ VE KARDEŞLİĞİN TESİSİ TEMENNİ EDİLDİ.

DÜNYADA BAYRAM COŞKUSU YAŞANDI

Dünyadaki birçok Müslüman ülkelerinin savaş, çatışma ve sorun içinde olduğuna dikkati çeken Irak’ın Kerkük şehindeki bir imam hatib, ‘’En büyük dilek ve arzumuz tüm Müslüman ülkelerinin barış ve huzur içinde olmasıdır. Ülkemizin huzura kavuşması için mutlaka birlik ve beraberliğin sağlanması gerekiyor. Aramıza koyulan bu ayrımcılığı ortadan kaldırmanın zamanı gelmiştir’’ ifadesini kullandı.

ORTA ASYA’DA CAMİLER DOLUP TAŞTI

Afganistan, İsveç, Azerbaycan ve Özbekistan’da da halk, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Belh Valisi Muhammed İshak Rehguzer, Yeşil Cami’de cemaate hitap ederek, Afganistan halkının her şeyden çok barışa ihtiyacının olduğunu söyledi. Azerbaycan’da ise İlahiyyat, Karaçukur ve Tezepir camileri ile Gök Mescit sabahın erken saatlerinde itibaren bayram namazı kılmak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜK CAMİ SÖZÜ VERDİ

Almanya’nın Erlangen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Elisabeth Preuss ise bayram namazında camiyi ziyaret ederek Müslümanların ve ailelerin bayramını tebrik etti.

‘Selamünakeyküm’ diyerek cemaati selamlayan kadın belediye başkanı, ardından caminin yetersiz olduğunu görünce daha büyük bir cami yapımı için yan bahçeyi tahsis edeceği müjdesini verdi.