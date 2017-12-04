Dualarla işbaşı

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan maden işçileri, ‘4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ kapsamında kazasız belasız üretim yapmak ve 1 hafta önce göçükte ölen 2 arkadaşları için duÂ ettikten sonra yer altına inerek iş başı yaptı.

Türkiye’nin en büyük taşkömürü havzası Zonguldak’taki TTK’da, yer altında ve yer üstünde toplam 7 bin 596 işçi çalışıyor. Özel ve ruhsatsız kömür ocaklarında çalışanlarla birlikte şehirde maden işçisi sayısı 14 bini buluyor. Ocaklardaki iş kazaları sonucu her yıl ortalama 10 işçi vefat ediyor. Ölümün kıyısında yerin metrelerce altında çalışarak geçimlerini sağlayan, çocuklarını okutmaya çalışan madenciler, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde de çalıştı. TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler, iş başı yapmadan önce ocak önünde Madenciler Günü kapsamında düzenlenen programa katıldı. Geçen hafta Pazartesi günü aynı ocakta meydana gelen göçükte ölen maden işçileri 37 yaşındaki Cafer Tepebaşı ile 33 yaşındaki İsa Çeltik’in yakınları ile TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, müessese müdürleri, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci de programda yer aldı.

KUR’ÂNI KERÎM OKUNDU

Ölen 2 maden işçisi için Kur’ân-ı Kerîm okundu, duâ edildi. Mevlid şekeri dağıtılan madenciler, kazasız belâsız çalışmak için de duâ etti. Dünya Madenciler Günü’nü buruk kutladıklarını belirten 17 yıllık maden işçisi 40 yaşındaki Erol Uçak, “Acımız büyük. Burada 7 gün önce 2 arkadaşımızı kaybettik. Duyguluyuz. O arkadaşlarımızın yerinde biz de olabilirdik. Bugün Dünya Madenciler Günü, ama fazla bir şey hissedemiyoruz. Arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.” dedi. 9 yıllık madenci 38 yaşındaki Yüksel Oruçoğlu ise 4 Aralık Madenciler Günü’nde de yer altında çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Biz çalışmaya devam edeceğiz. Devlete kömür lâzım. Biz her günkü gibi işimize geldik, çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.