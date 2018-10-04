Durum vahim: Kitap basacak kağıt kalmayabilir

Türk Lirasının yaşadığı değer kaybından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen ‘yayıncılık’ her gün biraz daha çıkmaza giriyor.

Yayıncılık sektörünün içinde bulunduğu durumu anlatarak dayanışma çağrısında bulunan Türkiye Yayıncılar Birliği açıklamasında şunları dedi: “Türk Lirasının yaşadığı değer kaybı, diğer bir deyişle döviz kurundaki dengesizlik, Türkiyeli yayıncıları faaliyetlerini askıya almaya vardıracak önlemler almaya zorluyor. 2018 ilkbahar aylarından itibaren ise kitap satışlarında hissedilir bir yavaşlama söz konusu.”

KÂĞIT STOKLARI TÜKENİYOR, Sorun ciddÎ

Türkiye’de ki yayıncılığın birden fazla sorun yaşadığını belirten Yayıncılar Birliği en büyük problemin ‘kâğıt sıkıntısı’ olduğunu söyledi ve şunları dedi: “Ülkemizde kullanılan kitap kâğıdının tümü ithal ediliyor. Yayıncılık üretimindeki bütün girdiler (kâğıt, mürekkep, baskı makineleri, telifler vb) doğrudan dövize bağlı. Birçok üyemiz, kasım ayından itibaren kağıt stoklarının tükenmeye başlayacağını dile getiriyor. Kısacası Türkiyeli yayıncılar hem kitap basacak kâğıdı bulmakta hem de kurdaki artıştan dolayı kâğıt satın almakta ciddî sorunlar yaşıyor.”

Yayıncılardan Dayanışma çağrısı

Çeşitli tedarikçi firmaların da bir bir iflâs ettiğini belirten Yayıncılar Birliği dünyaya dayanışma çağrısında bulundu ve şunları dedi: “Bizler, Türkiye’yi uluslararası yayıncılık düzleminden düşürmeden, söz konusu şartlar altında çalışmayı sürdürürken, uluslar arası yayıncılık camiasının tüm taraflarını, yazarları, yayıncıları, ajansları, yaşadığımız bu koşullara karşı duyarlı olmaya ve Türkiyeli yayıncılarla dayanışma göstermeye çağırıyoruz.”