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11 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

'Düzgün çalışmayan yerlere 481 bin lira ceza uygulaması yapacağız'

11 Kasım 2018, Pazar 20:50
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Yatırım yapıyoruz, sadece işletmelerini doğru düzgün yapsınlar istiyoruz. Bu bölgede yapılan denetimleri de sıklaştıracağız. Sadece bu bölge değil, havza bazlı olarak baktığımızda Gediz Havzası'nda da sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Nehirlerimizin kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Birpınar, bazı ziyaret ve incelemeler için geldiği Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne geçen Birpınar, daha sonra Süleymanpaşa Batı Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.  

Burada gazetecilere açıklama yapan Birpınar, belediyelerin çevre ile ilgili sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini incelediklerini söyledi.

Türkiye genelinde arıtma tesislerinin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiklerini dile getiren Birpınar, "Türkiye, yerel yönetim seçimlerine gidiyor. Bu dönemde Türkiye'deki bütün belediyelerimizin çevre ile ilgili işlerini yapıp yapmadıklarıyla ilgili çalışma başlattık. Bugün Tekirdağ'dayız. Bütün 81 il ve ilçelerimizdeki belediyelerimize, organize sanayi bölgelerine ait arıtma tesislerinin doğru çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve onların faaliyetlerini nasıl yaptıkları, çevreyi kirletip kirletmedikleri, derelere suyu verip vermedikleri ile ilgili geniş bir çalışma başlatıyoruz." diye konuştu.

"Denizin kirlenmemesi için milyarlarca para harcıyoruz"

Tek tek arıtma tesislerinin kontrolünün çok zor olduğunu, bunun için OSB'lerin kurulduğunu hatırlatan Birpınar, şöyle devam etti:

"Çünkü her bir arıtma tesisini ayrı ayrı kontrol etmek demek büyük zahmet. Burada yüzün üzerinde belki iki yüzün üç yüzün üzerinde arıtma tesisi var. Her birini tek tek kontrol etmek yerine bunların hep bir araya getirip belli noktalarda birleştirip orada arıtma tesisleri yapmayı planladık. Bunu da yüzde 80 oranında başardık.  

2019 yılı itibarıyla da bu bölgedeki nehirlerin kirletilmemesi noktasında bu artıma tesisleri başarılı olacaktır. Bunları da Marmara Denizi'ne 45 metre altında dört buçuk kilometre içeride derin deşarjda arıttıktan sonra vereceğiz. Bu çalışmalarımız da bitmek üzere. Bu konuda merkezi hükümetin bu bölgeye, bu şehre verdiği destek Türkiye'de hiçbir şehre verilmemiştir. Bu noktada itirazların veya fazla ses çıkartmaların olmasını anlamıyoruz. Çünkü hakikaten inanılmaz bütçe ayırdık. Ergene Havzası'nın korunması ve kirletilmemesi, daha temiz akması, toprağın, suyun, denizin kirlenmemesi için milyarlarca para harcıyoruz."

"481 bin lira civarında bir ceza uygulaması yapacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, belediyelerin hangi partiden olursa olsun denetime tabi tutulacağını ve işletmesinde sıkıntısı olan belediyelere para cezası uygulanacağını belirterek, "İki gündür yaptığımız denetimlerde de maalesef bazı belediye ve OSB'lere ait arıtma tesislerinin doğru çalışmadığını gördük. Düzgün çalışmayan yerlere 481 bin lira civarında ceza uygulaması yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bütün belediyeleri, fabrikaları bundan sonra denetleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak çevreye zarar veren her kuruluşun takipçisi olacaklarını yineleyen Birpınar, şunları kaydetti:

"Çevre bizim ortak geleceğimiz. Çocuklarımıza kullanabilecekleri biraz su, verim alabilecekleri biraz toprak ve nefes alabilecekleri biraz hava bırakmak istiyorsak mutlaka bunları koruyup kollamamız lazım. Hiç kimsenin de gözüne yaşına bakmamamız lazım. Çünkü onlar çevreyi kirletiyorlarsa geleceğimizi karartıyorlardır. Hangi belediye olursa olsun, hangi partiden olursa olsun biz peşlerine düşeceğiz. Bunların denetimlerini Bakanlık olarak yapmaya devam edeceğiz. Yatırım yapıyoruz, sadece işletmelerini doğru düzgün yapsınlar istiyoruz. Bu bölgede yapılan denetimleri de sıklaştıracağız. Sadece bu bölge değil, havza bazlı olarak baktığımızda Gediz Havzası'nda da sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Nehirlerimizin kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz."

AA

Etiketler: Arıtma tesisi
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