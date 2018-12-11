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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Ekonominin çarkları dönmüyor

11 Aralık 2018, Salı 17:20
Ekonomist Atilla Yeşilada, büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Pansuman değil, kalıcı tedavi lazım

Cari açık 39 milyar 403 milyon dolar

Büyümeden daralmaya

Ne kadar demokrasi o kadar ekonomi

Yeni bir büyüme modeline geçelim

Yeşilada, enflasyondaki düşüşün mal ve hizmetlere talep olmadığı için düştüğünü, cari açığın azalmasının da ithalat yapacak para kalmamasından dolayı olduğunu belirtti.

RS FM’de Bidebunudinle’ye konuşan Yeşilada, “3. çeyrekte bayram tatili alış verişi vardı. Emekliye kıyak yapıldı. Turizmde yüksek gelir vardı. Böyle bir dönemde iç talebin sönmesi dehşet verici” dedi. Vatandaşın geleceğe dair umudunu kaybettiğini savunan Yeşilada, “Bankalar artık kredi vermiyor ve ekonominin çarkları dönmüyor. Bir de korku felci yaşıyoruz. Konkordato haberleri geliyor. Kimse kimseye mal sevk etmiyor, çek alıp vermiyor” ifadelerini kullanırken, çözümün kendiliğinden olmayacağını, ortaya bir çözüm konulması gerektiğini belirtti. Enflasyondaki düşüşün nedeninin ekonomi politikaları olmadığına dikkati çeken Yeşilada, “Enflasyon düşüyor doğru çünkü mal ve hizmetlere talep kalmadı. Sene başında en zengin şirkette çalışan bile yüzde 10 zam aldı. Ama enflasyon yüzde 25 oldu. Harcayacak para kalmadı ki” dedi.

Etiketler: atilla yeşilada
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