Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kemâl Öksüz açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Ermenistan'da yakalandığı belirtilen Kemal Öksüz'ün, Gülen ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle arandığı, firari Adil Öksüz'ün akrabası olmadığının tespit edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Ermenistan'da yakalandığı belirtilen Kemal Öksüz'ün, Gülen ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle arandığı, firari Adil Öksüz'ün akrabası olmadığının tespit edildiği bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Kemal Öksüz'ün, ABD kaynaklı yakalama kararlarına istinaden Ermenistan'da yakalandığının belirtilmesi üzerine açıklama yapılması gereğinin duyulduğu kaydedildi. Kemal Öksüz'ün, Giresun-Espiye nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Kemal Öksüz'ün, Adil Öksüz ile akrabalık bağının olmadığı, adı geçen kişinin halen Giresun Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama emirleri gereğince 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kaydının bulunduğu tespit edildi." Açıklamada, Öksüz'ün geçerli seyahat belgesinin bulunmaması sebebiyle 22 Şubat 2017'de ABD İnterpol biriminden Türkiye'ye iadesi veya sınır dışı edilmesinin istendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "ABD İnterpol biriminden alınan cevabi yazıda, şahsın ABD vatandaşlığı olması sebebiyle sınır dışı veya iadesinin mümkün olmayacağı bildirilmiş, şahsın dolandırıcılık suçundan ABD makamları tarafından 23 Ağustos 2018 tarihli kırmızı bültenle aranmakta olduğu belirlendi. Adı geçen kişinin ABD'nin yakalama emrine istinaden, Ermenistan'da yakalanmasına yönelik haberlere ilişkin Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edilmiş olup konu tarafımızca takip edilmektedir." AA

Okunma Sayısı: 1432

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.